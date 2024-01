Jauns pētījums apliecina, kāds uzturs jāuzņem, lai samazinātu Covid infekcijas risku

Nesen "BMJ Nutrition Prevention and Health" publicētajā ziņojumā norādīts, ka augu valsts diēta ir saistīta ar par 39 % mazāku iespējamību inficēties ar Covid-19.

Pētnieku grupas vadītājs uzsver: "Ņemot vērā šos un citu pētījumu rezultātus, kā arī to, cik svarīgi ir noteikt faktorus, kas var ietekmēt saslimstību ar Covid-19, mēs iesakām ievērot augu valsts diētu vai veģetāro diētu."

Pētījuma laikā no 2022. gada marta līdz jūlijam tika novērots 700 brīvprātīgo uzturs, lai novērtētu veģetāras diētas ietekmi uz imūnsistēmas stiprināšanu un Covid-19 saslimšanas riska samazināšanu.

Brīvprātīgajiem tika uzdoti jautājumi par viņu uzturu, un viņi tika sadalīti dažādās grupās, no kurām vienā bija dalībnieki, kas regulāri lietoja gan augu, gan dzīvnieku izcelsmes produktus, bet otrā – galvenokārt, augu izcelsmes produktu lietotāji.

Pēc tam veģetāriešu grupa atkal tika sadalīta mazākās apakšgrupās, kurās bija pilnīgi veģetārieši un vegāni, un vēl viena apakšgrupa, kurā bija brīvprātīgie, kas gaļu lietoja trīs vai mazāk reižu nedēļā.

Pētnieki atklāja, ka 52 procenti gaļas ēdāju inficējās ar Covid, salīdzinot ar 40 procentiem veģetāriešu/vegānu grupā.

Pētījumā tika konstatēts, ka brīvprātīgajiem, kas lietoja augu izcelsmes uzturu, bija par 39 procentiem mazāka iespēja saslimt ar Covid, tādējādi radot jautājumus par ieguvumiem no gaļas samazināšanas vai izņemšanas no uztura, lai izvairītos no inficēšanās.

Zinātnieki izteica pieņēmumu, ka bezgaļas diēta varētu palīdzēt stiprināt imūnsistēmu un pasargāt no infekcijām, jo veģetārieši un vegāni uzņem papildu uzturvielas.

Globālā pārtikas, uztura un veselības institūta pētnieks Šeins Makolifs uzsvēra: "Šis pētījums papildina esošos pierādījumus, kas liecina, ka uzturs var ietekmēt uzņēmību pret Covid-19 infekciju.”