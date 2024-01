Shutterstock

Zinātnieki noteikuši pareizo ēšanas režīmu un to, kad ir sliktākais brīdis kaut ko vēl uzēst

Beidzamajā laikā daudz runā par pārtraukto badošanos, kas ir labākais veids, kā saglabāt veselību un nesaslimt ar otrā tipa cukura diabētu. Taču arī pārtrauktajam gavēnim ir vairāki veidi, kā to ievērot. Tad, lūk, zinātnieki atklājuši, ka pareizākā pieeja ir 14 stundu neēšana no beidzamās ēdienreizes līdz nākamās dienas pirmajai ēdienreizei. Tieši šāds ēšanas režīms uzlabo veselību un pasargā no saslimšanas ar otrā tipa cukura diabētu.