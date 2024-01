Kas notiek ar ādu? 20 aktuāli jautājumi, uz kuriem labāk zināt atbildes

1. Kāpēc ziemā zem zeķbiksēm āda kļūst tik sausa? Vai vainīgas ir zeķbikses vai ziema?

Nav vainīgs ne viens, ne otrs. Šis jautājums izklausās interesanti, bet tā nav taisnība. Savā praksē neesmu novērojusi, ka zeķbikses īpaši sausinātu ādu. Esmu novērojusi mazliet pretēju lietu – ja zeķbikses nenēsā, raupjš džinsu audums var izraisīt pastiprinātu sausumu. Bet gadījumā, ja ādu sausina zeķbikses, ieteikumi būtu diezgan tradicionāli – ķermeņa pīlings reizi nedēļā, kas novērš zvīņošanos, plus ķermeņa krēmi, kas satur hialuronskābi, pantenolu, proteīnus un B grupas vitamīnus.

Tie ir stabilizatori, kas palīdz. Es ieteiktu nevis katru dienu lietot ķermeņa krēmu, bet pamainīt to arī ar dabīgām eļļām. Jo emulgatori, stabilizatori un smaržvielas, kas ir kosmētikas produktos, daļēji uzsūcas caur ādu. Der pārtikas kokosriekstu eļļa, aptiekā arī var iegādāties tīras eļļas – persiku, avokado un citas. Es ieteiktu kosmētiskos produktus miksēt ar dabīgām eļļām, kurās nav konservantu.

2. Kāda veida ķermeņa pīlingu jūs ieteiktu?

Tur nu ir tāda izvēle! Varu tikai pateikt, ko es neieteiktu. Neieteiktu ņemt pīlingus ar rupjo sāli – tas ir riskanti, var rasties ādas mikrobojājumi, jo sāls daļiņas ir ļoti abrazīvas.

3. Kāds ir jūsu novērojums – ādai riskantāks ir ziemas vai vasaras periods?

Pēc ārsta dermatologa domām, protams, vasara ir daudz lielāks risks ādai! Jo ne vienmēr tiek ievērota pietiekama aizsardzība no saules ultravioletajiem stariem, lietoti saules aizsargkrēmi, pareizs, karstajai sezonai piemērots apģērbs. Ultravioletais starojums var potenciāli izraisīt nopietnas ādas problēmas. Tās saistītas ar mainītām šūnām, pigmentētiem veidojumiem uz ādas, dzimumzīmēm, kas tiek nekontrolēti pakļautas ultravioletajam starojumam… Ziemas periodā šādu risku nav. Vienkārši āda prasa intensīvāku kopšanu.

4. Kāpēc niez galvas āda, un vai ar to ir iespējams pašam tikt galā?

Atkarībā no tā, cik ilgi tā niez un kādi ir pavadošie simptomi. Ja niez galvas āda, tas ir ļoti nopietns signāls. Ja nieze ir pastāvīga un pavada cilvēku vairākas nedēļas vai pat mēnešus, tad noteikti vajadzētu vērsties pie dermatologa, jo nākamais simptoms varētu būt diezgan masīva matu izkrišana. Galvas ādas iekaisums piezogas nemanot. Ja no nemitīgām piespiedu kustībām ir izveidojies iekaisums, piemēram, plaukstas locītavā, mēs to uzreiz jūtam un mums tas ir ļoti traucējoši. Galvas āda īpaši nesāp, nieze arī nav tik nopietna, lai tās dēļ momentā ietu pie ārsta. Šāds iekaisums var ilgt mēnešiem vai gadiem un sākt izpausties kā matu izkrišana, tas jāārstē diezgan ilgstoši, jo matu noplicināto apjomu var atgūt tikai ļoti pamazām.

Beidzamajos gados, strādājot triholoģijā, mani pašu sākumā ļoti izbrīnīja, cik ielaisti iekaisumi gadās un kādā mērā matu blīvums jau ir noplicināts, it sevišķi pieres, paura un deniņu zonās. Cilvēki gadiem ārstē banālu matu izkrišanu, bet cēlonis ir spēcīgs galvas ādas iekaisums. Sākumā to traktē kā seboreju, pēc tam kā sēnīšu mikrofloras izraisītu galvas ādas iekaisumu. Katrs mata folikuls, katra šī anatomiskā vienība, kuru cilvēkam uz galvas ir ne mazāk kā 100 000, ir jāizārstē, un tas nav vienkārši. Tāpēc nieze noteikti ir simptoms, ko nedrīkstētu ignorēt.

5. Vai ādas nieze var būt psihosomatiska?

Nu, psihosomatisks var būt jebkas! Fons tagad arī ir nelabvēlīgs, un, protams, var būt tā, ka cilvēkam ir ieradums pakasīties un, lai gan nieze ir neliela, kasīt gribas daudz. Psihosomatika cilvēka ķermenī daudz ko ietekmē.

6. Kādus šampūnus nekad nevajadzētu pirkt?

Es esmu nonākusi pie varbūt ļoti īpatnēja secinājuma – nevajag pirkt šampūnus, kas nav mūsu regulārajā apritē. Internetā piedāvā īpašus produktus ar īpašu sastāvu, tur sastāvdaļas un nosacījumi var būt neskaidri, un atgriezeniskā saite ir maza. Varbūt ne tāpēc, ka produkts ir slikts, bet mēs par to neko nezinām, tāpēc visuzmanīgāk ieteiktu attiekties pret produktiem, kas populācijā maz tiek lietoti. Protams, daudz kas tiek pasūtīts internetā, un arī tad vienmēr vajag apskatīties atsauksmes. Ja produkts dažādās valstīs tiek lietots daudz, tad to var iegādāties.

7. Kāda ir jūsu attieksme pret kosmētiskajiem produktiem, kas tiek pozicionēti kā dabiski?

Tur jau tā lieta, ka tas dabiskais nekad nav dabisks! Kosmētiskie produkti, kas ir iepakoti kā kosmētiski produkti, neviens nav dabisks. Visiem ir pievienoti emulgatori, stabilizatori un smaržvielas. Tas vienkārši nav iespējams, produkts bez papildvielām neglabājas. Tas viss ir diezgan liela ilūzija.

8. Cik bieži vajadzētu mazgāt matus?

Tas arī ir individuāli. Ja cilvēks katru dienu sporto, kāpēc lai viņš katru dienu nemazgātu matus, īpaši tad, ja viņam no tā nekādu ādas problēmu nav. Bīstamāk ir matus mazgāt reti. Es savā praksē novēroju, ka daudzi lieto sausos šampūnus, un tas galvas ādai ir ļoti kairinoši. Kāpēc lai mēs domātu, ka produkts, kas satur tik daudz sintētisku sastāvdaļu, varētu būt labvēlīgs mūsu galvas ādai? Tas stāv uz mūsu galvas kā pulverveida daļiņas dienu vai pusotru – no kurienes tāds optimisms, ka tas ādai neko sliktu nenodara? Bieži novēroju, ka sausais šampūns ir bijis viens no faktoriem, kas situāciju saasinājis uz slikto pusi.

9. Vai ienadžus labāk atbīdīt vai nokniebt?

Atkarībā, pie kā griežaties, – ja jums ir savs pārbaudīts manikīra meistars, kurš to dara filigrāni, un pēc tam šīs zonas nav jutīgas, tad var ienadžus nokniebt. Ir cilvēki, kas paši to dara mājās. Protams, pēc tam šī zona jādezinficē, jāuzliek mīkstinošs līdzeklis, jāpakopj ar Panthenol Forte roku krēmu. Bet to var darīt, tas nav nekāds aizliegtais paņēmiens.

10. Vecākās paaudzes dāmas noteikti atceras, cik lieliska kļūst āda pēc parafīna vanniņām. Vai tām ir izdomāta kāda alternatīva?

Jā, tām ir ļoti labvēlīga ietekme. Sākumā tika uzlikts mīkstinošs roku krēms, parafīns lēni atdzisa un dziļi izsildīja roku ādu. Bet šī procedūra izzuda tikai tāpēc, ka cilvēkiem nav laika. Liela daļa dāmu liek gela nagus, tas aizņem daudz laika. Parafīna vanniņai nav nekādas vainas, lieliska procedūra!

11. Nagu pieaudzēšana, regulāra gela laku likšana – vai esat redzējusi blaknes?

Blakne ir sēnīšu mikrofloras izraisītas izmaiņas nagos, sēnītes plaukst un zied šāda veida slēgtā vidē. Tās tur ir noslēpušās zem glītas lakas un var būt skārušas vairākus nagus. Ja sēnīšu mikroflora ir mainījusi nagu, tā ir ilgi un grūti ārstējama lieta.

12. Vai lūpu un lūpu kaktiņu sprēgāšanā vienmēr būs vainojams vitamīnu trūkums?

Manā praksē šo vislabāk palīdzējuši sakārtot B grupas vitamīni. Uzskats par kopējo uztura noplicināšanos arvien vairāk iziet priekšplānā. Par pētījumiem, kas saistīti ar uzturu, jājautā uztura speciālistam. Es bieži iesaku lietot B grupas vitamīnus, jo mēs ne vienmēr ar uzturu pilnībā uzņemam devu, kāda mums ir nepieciešama. Tad ādas kļūst trauslāka. Tāpēc multivitamīnus, tieši B grupas vitamīnus, es vienmēr iesaku ziemas periodā – sevišķi, ja sprēgā lūpu kaktiņi.

13. Vai ir kāda ādas, matu vai nagu problēma, ar ko cilvēki ļoti cīnās, lai gan, zinot kā to darīt, ar to tikt galā būtu ļoti viegli?

Tas ir tāds ļoti interesants jautājums. Ir dažāda līmeņa problēmas. Ar galvas ādas un matu problēmām pašam tikt galā neiesaku. Ja problēma turpinās un nepāriet divu, trīs vai četru nedēļu laikā, tad jādodas pie ārsta.

14. Vai speciāls acu krēms tiešām ir vajadzīgs vai tikpat labi acu zonai der kvalitatīvs sejas krēms?

Kvalitatīvu sejas krēmu droši var likt uz ādas jebkurā zonā. Acu krēms ir papildu produkts, ko var lietot kursa veidā, lai uzlabotu ādu acu zonā.

15. Kā plikpauraina cilvēka galvas āda atšķiras no galvas ādas cilvēkiem, kam ir mati? Vai plikpauriem sava galvas āda ir kaut kā īpaši jākopj?

Vīrieši pret savu ādas stāvokli izturas daudz relaksētāk. Plikpaurainiem cilvēkiem ir vieglāk, jo viņiem seborejas, niezes un sēnīšu dabas problēmas izpaudīsies mazāk. Nav jau, kur izpausties! Bet vasaras periodā gan par ādas kopšanu vairāk jāpiedomā, noteikti jālieto smidzināmie vai emulsijas veida saules aizsarglīdzekļi, ne tikai dodoties uz kūrortu, bet arī ikdienas pastaigās. Ultravioletie stari var izraisīt ādas šūnu mutācijas un robežstāvokļu, ādas audzēju veidošanos uz galvas ādas. Tas, protams, vairāk attiecas uz vecuma grupu 50+.

16. Vai esat satikusi cilvēku, kam pēc matu augšanas stimulēšanas līdzekļa lietošanas tiešām ir skaistāki un kuplāki mati?

Protams, esmu! Piemēram, pēcdzemdību periodā, kad svārstās hormoni, vai pie uztura problēmām un svara zaudēšanas šie matu augšanu veicinošie līdzekļi palīdz. Es vienmēr šos produktus – serumus, ampulas, šampūnus – pievienoju ārstēšanas plānam kā līdzekļus, kas matiem piešķir enerģiju, lai tie ataugtu.

Ja mati izkrīt galvas ādas slimības dēļ, tos var lietot, bet cerētā rezultāta nebūs. Sliktu tie diez vai nodarīs. Ir produkti, kas satur asinsvadus paplašinošas un galvas ādu kairinošas sastāvdaļas, lai stimulētu apasiņošanu. Ja tik spēcīgu līdzekli lieto uz iekaisušas ādas, protams, var rasties sarežģījumi. Viss ir jādara ar mēru, ne vienmēr ir zināms, kā līdzekļa sastāvs izpaudīsies uz galvas ādas.

17. Ko jūs nosauktu par galvenajiem matu kaitniekiem?

Ja dzīvā daļiņa, matrice, matu folikuli, kas ir matu ražošanas fabrika, ir veseli, tie ražo kvalitatīvu matu. Un kvalitatīvu matu ir grūti sabojāt. Ja mats no pamatnes aug vesels, tad tiešām ir jāpacenšas, lai to sabojātu. Lielāka problēma ir tā, ka mata folikuls vienkārši neražo kvalitatīvu matu. Tad var lietot dažādus matu kopšanas līdzekļus, bet mats tāpat nebūs tāds, kā gribētos. Tad jāmeklē iemesls, uz kuru jāiedarbojas pavisam ar citām svirām. Tas ir jāārstē.

18. Ar ko cilvēki, kas sevi ļoti kopj, pārcenšas, mēģinot sevi padarīt skaistākus?

Tas pats sausais šampūns – neesmu nekur dzirdējusi, ka nav vēlams to lietot bieži un ikdienā. Tāpat ir ar dažādām procedūrām frizieru salonos, piemēram, keratīna procedūra matu taisnošanai, lai tie būtu spožāki un gludāki. Tā ir ķīmiska procedūra, kas pilnībā izjauc mata dabisko struktūru. Arī bizīšu pīšanā, kas padara galvu ļoti smagu, mati tiek traumēti. Vai kapsulas, ar kurām liek klāt matus, – tās arī ne vienmēr uzlabo situāciju. Jābūt labam speciālistam un tehnoloģijai, nevajag pārspīlēt ar apjomu, sevišķi ja paša matiem ir smalka struktūra.

19. Kāds ir labākais veids, kā atbrīvoties no nevēlama apmatojuma?

Tas ir ļoti individuāli. Ir sievietes, kas visu mūžu skuj matiņus vēlamajās zonās un dzīvo laimīgas bez jebkādām nevēlamām ādas reakcijām. Bet, ja āda ir jutīga, ja matiņi ir ieauguši, pēc skūšanās izveidojas apsārtums un izsitumi, tad labākā izvēle būs lāzerepilācija. (Kas, protams, der tikai tad, ja matiņš ir kaut cik pigmentēts, tumšs.) Taču tas ir naudietilpīgs process, tam ir jāsagatavojas. Matiņi lāzerepilācijas kursā iznīkst tikai pa gadu, kursā ir 6–10 procedūras. Mats pakāpeniski kļūst miniatūrs un vairs neaug. Visas pārējās metodes ir uz laiku, tās ir jāpielāgo individuāli, pēc tam atkarībā no tā, cik jutīga ir āda, jālieto ādas kopšanas līdzekļi pēc procedūras – pantenols kopā ar hlorheksidīnu dažas dienas, Bepanthen Plus vai kosmetologa ieteikti serumi, kas domāti lietošanai pēc epilācijas.

20. Kā jūs teiktu – mats ir trausls vai mats ir spēcīgs?

Vesels mats ir ļoti spēcīgs un atrodas uz galvas no 2 līdz 6 gadiem. Tas liekas pilnīgi neticami, bet tāds mazs matiņš var atrasties uz galvas līdz 6 gadiem!