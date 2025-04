Lēmums par manu atlaišanu bija politiski motivēts, norāda Gauss

"airBaltic" padome šogad 7.aprīlī nolēma no amata atbrīvot aviokompānijas valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru Gausu. 2024.gadā Gausa alga kompānijā bija 838 568 eiro. Gauss iepriekš sacīja, ka atlaišana no amata viņam bija pārsteigums, lai gan politiķi to jau kādu laiku pieprasīja. Gauss darbu "airBaltic" sāka 2011.gada 1.novembrī.