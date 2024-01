Kopīgais un līdzīgais

Gan paracetamolu, gan ibuprofēnu saturošos līdzekļus izmanto, lai mazinātu drudzi un sāpes. Šie medikamenti pieejami tablešu, kapsulu, putojošo tablešu, mīksto košļājamo kapsulu, šķīdumu, suspensiju un supozitoriju veidā, stāsta klīniskā farmaceite I. Priedniece.

Paracetamolu un ibuprofēnu saturošie līdzekļi tiek izmantoti ārstniecības procesā gan pieaugušajiem, gan bērniem. Protams, lietojot jebkuru no šiem līdzekļiem, ir jāievēro piesardzība. Īpaši hronisku saslimšanu, piemēram, sirds slimību, aknu, nieru vai kuņģa un zarnu trakta un citu slimību, gadījumā, kā arī gados vecākiem pacientiem jākonsultējas ar ārstu par piemērota līdzekļa izvēli. Tāpat informējiet ārstu vai farmaceitu, ja lietojat citus medikamentus, un konsultējieties par iespējamo zāļu mijiedarbību.

Paracetamols – pret sāpēm un drudzi

Paracetamolu saturošos līdzekļus lieto vieglu līdz vidēji stipru sāpju gadījumā un temperatūras pazemināšanai, simptomātiskai galvassāpju, zobu sāpju, mēnešreižu un muskuļu sāpju gadījumā, stāsta klīniskā farmaceite. Pieaugušajiem vienas lietošanas reizes deva ir 0,5–1 grami un diennakts kopējā deva līdz 4 gramiem.

Jāatceras, ka arī pulveru vai tablešu, ko lieto gripas un saaukstēšanās simptomu atvieglošanai, sastāvā ir paracetamols kopā ar C vitamīnu un citām sastāvdaļām – iesnu un klepus gadījumiem. Tāpēc pievērsiet uzmanību zāļu sastāvam, lai vienlaicīgi nelietotu vienāda sastāva medikamentus, piemēram, saaukstēšanās gadījumā gan pulveri, gan tabletes ar paracetamolu, uzsver I. Priedniece.

Ir būtiski nepārspīlēt ar medikamentu lietošanu pārlieku lielās devās, jāievēro lietošanas instrukcijā norādītās, lai neizraisītu aknu bojājumus. Tāpat nedrīkst šos medikamentus lietot vienlaikus ar alkoholu!

Ibuprofēna īpašības

Ibuprofēnu saturošajiem līdzekļiem piemīt pretsāpju, pretdrudža, kā arī pretiekaisuma iedarbība, skaidro farmaceite. Arī šos līdzekļus lieto vieglu līdz vidēji smagu sāpju, piemēram, galvassāpju, zobu, muguras, menstruālo un muskuļu sāpju, gadījumā. Taču ibuprofēna līdzekļus lieto arī pēcoperāciju vai pēctraumu sāpju remdēšanai, arī reimatoīdā artrīta un osteoartrīta gadījumā.

Pieaugušie ārstniecības laikā lieto 400 līdz 1200 mg ibuprofēna dienā. Svarīgi ir šos līdzekļus uzņemt ēšanas laikā vai pēc ēšanas, lai mazinātu diskomforta risku kuņģa un zarnu traktā.

Lai mājas aptieciņa vienmēr kārtībā

Gan paracetamolu, gan ibuprofēnu saturošie līdzekļi ir noderīgi ikvienā mājas aptieciņā. Ja ģimenē ir bērni, aptieciņā jāiekļauj arī bērna vecumam un svaram atbilstoši medikamenti un tie jāizvēlas piemērotā zāļu formā šķidrā veidā – šķīdumi, suspensijas iekšķīgai lietošanai vai svecītēs.

Lai mājas aptieciņa vislabāk veiktu tās funkcijas un būtu noderīgs palīgs saslimšanu gadījumā, neaizmirstiet regulāri to pārskatīt – lai atjaunotu trūkstošos līdzekļus un pārbaudītu derīguma termiņus. Ir jāņem vērā arī zāļu derīguma termiņš pēc pudelītes pirmreizējas atvēršanas, kas norādīts uz iepakojuma (piemēram, ibuprofēna suspensijai 6 mēneši vai pēc ražotāja norādēm), tāpēc uz zāļu kastītes ir noderīgi uzrakstīt to atvēršanas datumu. Medikamenti kļūst nederīgi ne vien tad, ja ir beidzies to derīguma termiņš, bet arī, ja nav zināms to pielietojums, nav salasāms nosaukums, medikamenti ir nepareizi uzglabāti, mainījies to izskats, smarža, garša vai bojāts iepakojums.

Ļoti būtiski ir padomāt par mājas aptieciņas drošu un atbilstošu uzglabāšanu! Medikamentus nedrīkst glabāt tiešos saules staros, pārāk karstās vai aukstās vietās, kā arī jānodrošina, ka tiem nevar piekļūt bērni!

Atcerieties! Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstoši informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.