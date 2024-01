Latvijā sākusies gripas epidēmija! Vērtīgākie padomi, kā sevi pasargāt

Gripa izplatās pilienu ceļā pa gaisu. Taču gripas inficēts materiāls var nonākt arī uz sadzīves priekšmetiem, līdz ar to, liekot pirkstus pie sejas, to varam ievazāt mutē vai deguna gļotādā, tādējādi inficējoties. Lūk, dažas pamata lietas, kas tevi var attālināt no saslimšanas ar gripu:

vēdināt telpas;

nelikt rokas pie mutes vai deguna, esot sabiedriskās vietās;

mazgāt rokas ar ziepēm un biežāk kā parasti nomazgāt arī seju;

lietot traukus atsevišķi, jo nekad nevar zināt, kurš no mājiniekiem vai kolēģiem ir jau inficējies.

Ieteicams novērst papildu faktorus, kas veicina saslimšanu ar gripu, piemēram, sekot, lai kājas un rokas ir sausas un nesalst.

Ja slimība tomēr ir sākusies ir necensties veikt varoņdarbus, dodoties uz darbu, bet gan atrasties mājās. Tam ir divi iemesli. Viens – neinficēt citus, otrs – nepasliktināt savu veselības stāvokli.

Noslēdzošais, bet svarīgākais veids, kā sevi vari pasargāt, ir vakcinācija

Gripas pazīmes:

akūts slimības sākums;

strauji ar drebuļiem paaugstinās ķermeņa temperatūra līdz pat 40 grādiem

stipras galvas un muskuļu sāpes;

kasīšanās sajūta rīklē;

sauss kairinošs klepus;

sāpes aiz krūšu kaula;

izteikts nespēks.

Ja gripai līdzīgie simptomi parādījušies, nekavējoties jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāpaliek mājās.