Rīgas lidostā nelikumīgi pilotētajiem droniem bija deaktivizēta funkcija, kas ļauj tos uztvert

Jau ziņots, ka 13. janvāra vakarā Rīgas lidostas apkārtnē un lidmašīnu nosēšanās trajektorijā, esot konstatēti droni un, veicot drošības procedūras, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni, lidosta uz aptuveni 30 minūtēm tika slēgta. No Rīgas lidostas uz Viļņas lidostu pārvirzīts Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" reiss no Sofijas un Ungārijas zemo cenu aviokompānijas "WizAir" reiss no Kutaisi, savukārt atpakaļ uz Helsinkiem atgriezās Somijas nacionālās aviokompānijas "Finnair" reiss.