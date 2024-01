Sākusies gripas epidēmija. Medicīnas fakultātes docentes, pētnieces padoms organisma aizsardzībai

Jā, tāds ir Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® piedāvātais LYLimmunUP, kas ir sinerģisks 15 būtiskāko mikroelementu komplekss, kuri gadsimtiem ilgi ir pazīstami ar savām spēcinošajām īpašībām augšējo elpceļu aizsardzībai, imunitātes spēcināšanai un vīrusu profilaksei. Turklāt komplekss radīts īpaši Latvijas iedzīvotājiem, ņemot vērā šeit raksturīgās slimības un vīrusus, kā arī dzīvesveidu un klimata īpatnības.

Par šī kompleksa sastāvā esošajiem īpaši izmeklētajiem augu ekstraktiem, vitamīniem un minerālvielām un to zinātniski pierādīto ietekmi uz cilvēka imūnsistēmu stāsta Dr. pharm. Kristīne Saleniece.

Kurus augu ekstraktus jūs īpaši gribētu izcelt LYLimmunUP sastāvā?



Tā formula ir ļoti pārdomāta – vienā kapsulā ir seši jaudīgi augu ekstrakti (ehinācijas, rozmarīna, liepziedu, melnā plūškoka augļu, aroniju un citronmētras), pieci imūnajai vitalitātei nepieciešamākie vitamīni (C, D3, A, B6 un B9) un četras nozīmīgas minerālvielas aminoskābju helātu formā – cinks, varš, selēns un dzelzs, kam zinātniskajos pētījumos ir konstatēta tieša saikne ar imūnsistēmas atbalstu. Svarīga ir aminoskābju helātu forma, jo minerālvielām šādā formā piemīt augsta biopieejamība. Tās uzreiz nonāk šūnās un nodrošina vispilnīgāko vielas izmantošanu. Vēl LYLimmunUP formulā ir iekļauti citrusu bioflavonoīdi – organisma apgādātāji ar antioksidantiem un cīnītāji ar dažādiem vīrusiem. Katrs ar savām īpašībām tie ir ļoti noderīgi un papildina cits citu, tāpēc negribētos izcelt tikai vienu. Kompleksa koncentrētajam sastāvam ir zinātniski pierādīta, tieša saikne ar augšējo elpceļu aizsardzību, imunitātes spēcināšanu un vīrusu profilaksi. Tas atvieglo gripas un saaukstēšanās simptomus, profilaktiski sargā elpceļus no saslimšanas un uztur spēkā to aizsargspējas, kā arī nomierinoši iedarbojas uz rīkles gļotādu, elpceļiem un balss saitēm.

Te jāpiebilst, ka vitamīnu kompleksu lielākais klupšanas akmens ir centieni visas sastāvdaļas sabalansēt tā, lai tās nekavētu citu elementu uzsūkšanos. Šajās kapsulās tas ir novērsts – visi augu ekstrakti un bioflavonoīdi ir cits citu papildinoši, to formula ir rūpīgi pārdomāta un augsti efektīva.

LYLimmunUP ieteicams profilaksei gripas un citu vīrusu sezonā. Vai tas var palīdzēt arī ātrāk atveseļoties, ja gadījies saslimt?



Jā, to iesaka arī saslimšanas gadījumā. Turklāt tas ir Latvijā vienīgais imunitāti spēcinošais aktīvo vielu komplekss, kurā ietvertas gan akūtai, gan ilgtermiņa imunitātes spēcināšanai nepieciešamas vielas. Profilaktiski tās mazina saslimšanas risku, bet, sākoties pirmajiem simptomiem, ļauj organismam tos vieglāk un ātrāk pārvarēt, mazinot slimošanas ilgumu un simptomu smagumu.

Vai kādi no LYLimmunUP sastāvā esošajiem augiem un minerālvielām varētu būt nopietni karotāji arī cīņā pret gripu un citiem elpceļu vīrusiem?



Par katru no šajā formulā ietvertās vielas labvēlīgo profilaktisko un akūto iedarbību liecina liela apjoma pētījumi. Tā sastāvā esošais hesperidīns, ehinācija, melnā plūškoka augļi, rozmarīns un citronmētra laboratorijas testos uzrāda pretvīrusu efektu. Ehināciju kādreiz lietoja dažādu bakteriālu, virālu un fungālu slimību ārstēšanā, bet mūsdienās ir izpētīta arī tās imūnmodulējošā darbība – gan profilaksē, gan ārstēšanā, jo īpaši saaukstēšanās, gripas un citu augšējo elpceļu infekciju gadījumos. Melnā plūškoka augļu ekstrakts, lietots pirmajās 48 stundās no simptomu sākuma, spēj samazināt gripai līdzīgus simptomus, tostarp drudzi, galvassāpes, aizlikta deguna gļotu sastrēgumus un izdalīto gļotu daudzumu no deguna gļotādas. Šis pretvīrusu efekts ir saistīts ar plūškoka spēju nomākt vīrusu vairošanos. Tāpēc tas ir lielisks palīgs saaukstēšanās vai gripas laikā un dažādu elpceļu slimību gadījumos. Tam ir sviedrējoša, pretdrudža, diurētiska, caureju veicinoša, pretvīrusu (pētījumos apstiprināta tā efektivitāte pret A un B tipa gripas vīrusu, pretsāpju, pretiekaisuma, imūnstimulējoša un asinsspiedienu pazeminoša darbība. Plūškoka augļu ekstrakts var samazināt gripas vīrusa izraisīto simptomu smagumu un ilgumu, pozitīvi ietekmē arī dažus sirds un asinsvadu veselības marķierus, piemēram, samazina urīnskābes līmeni un paaugstina antioksidantu enzīmu daudzumu asinīs, kā arī uzlabo asinsvadu struktūru, tam piemīt imunitāti uzlabojoša darbība.

Rozmarīns var samazināt reaktīvo skābekļa daļiņu un superoksīda līmeni, kas elpceļu vīrusu gadījumā ir paaugstinātā daudzumā. Tā sastāvā ir vielas, kas spēj mazināt iekaisumu veidojošo citokīnu daudzumu imūnās atbildes ķēdē, tam ir antioksidanta, imūnmodelējoša, antibakteriāla, urīndzenoša, nomierinoša, pretvīrusu iedarbība.

Citronmētra ir pārliecinoši efektīva pret gripas vīrusa A paveidu un herpessimplex vīrusiem. Klīniskajos pētījumos ir pierādīta šī auga antioksidanta, pretiekaisuma, antibakteriāla, pretvīrusu un spazmolītiskā darbība, kā arī tās pozitīvā ietekme uz garastāvokli un atmiņu. Liepziedu ekstrakts ir sviedrējošs, atkrēpošanu veicinošs, diurētisks, rīkles un deguna gļotādas kairinājumu mazinošs, tam ir arī trauksmi mazinošs, sedatīvs un nomierinošs efekts. Šis ekstrakts labvēlīgi ietekmē imūnsistēmu un organisma aizsardzības spējas. Aronijas augļu ekstraktam piemīt daudzveidīgas veselību veicinošas īpašības, tomēr kā būtiskākās jāuzsver organisma šūnu aizsardzība no bojājumiem, ko rada brīvie radikāļi, kuru uzkrāšanās provocē oksidatīvo stresu, kas var novest līdz hroniskām slimībām. Aronijas augļi spēj ievērojami samazināt asinsspiedienu, kopējā holesterīna līmeni, triglicerīdu līmeni un paaugstināt augsta blīvuma lipoproteīnu līmeni. Savukārt citrusu bioflavonoīdi apgādā organismu ar nepieciešamajiem antioksidantiem un veicina C vitamīna uzsūkšanos.

