Putins paudis gatavību ar Trampu apspriest "Ukrainas miera plānu", tomēr viņa prasības nav mainījušās

Saskaņā ar Krievijas amatpersonu sacīto Putins vēl aizvien uzstāj, ka vēlas paturēt Ukrainas teritorijas un pieprasa Kijivai atteikties no NATO ambīcijām. Viņi norāda, ka Krievijas autoratīvais līderis varētu piekrist apturēt savu iebrukumu, konfliktu iesaldējot gar pašreizējām frontes līnijām, pievienojot Krievijas teritorijām Doņecku, Luhansku, Zaporižju un Hersonu. Tāpat amatpersonas norāda, ka Krievija varētu apsvērt atkāpšanos no no mazākām teritorijām Harkivas un Mikolajivas apgabalos. Neievērojot Krievijas uzstādījumus, Krievija esot gatava karadarbību turpināt.