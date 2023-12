Pētījums apgāž vienu no populārākajiem mītiem par nakts miegu

Nesen žurnālā "Sleep" publicētajā 2023. gada pētījumā sarežģītajai miega veselības mozaīkai pievienots vēl viens elements: miega regularitāte, "ko definē kā miega un nomoda laika konsekvenci katru dienu", var būt vēl spēcīgāks mirstības riska un noteiktu veselības rādītāju prognozētājs nekā vidējais miega ilgums.

Tāpēc gulēt un pamosties katru dienu un katru nakti vienā laikā, iespējams, ir vēl labāks mērķis, uz ko tiekties, cenšoties uzlabot miega higiēnu, paradumus un veselību.

Pētnieki no Hārvarda universitātes un Monaša universitātes Melburnā, Austrālijā, aprēķināja miega regularitātes indeksa (SRI) rādītājus, pamatojoties uz miega un vispārējās veselības datiem, kas iegūti no vairāk nekā 60 000 Apvienotās Karalistes Biobankas dalībnieku.

Kopumā viņi konstatēja, ka salīdzinājumā ar tiem dalībniekiem, kuru miega režīms bija neregulārs, dalībniekiem ar regulāru ikdienas miega un pamošanās režīmu bija par 20-40 % mazāks nāves risks no jebkura cēloņa, par 16-39 % mazāks nāves risks no vēža un par 22-57 % mazāks nāves risks no sirds slimībām.

Stabils miega režīms ir ļoti svarīgs, lai ievērotu un regulētu organisma dabisko diennakts ritmu - iekšējo diennakts pulksteni, kas ietekmē ne tikai miegainību un modrību, bet arī enerģijas līmeni, apetīti, vielmaiņu un daudz ko citu.