Ja asinīs ir zems C vitamīna līmenis

C vitamīns ir ļoti svarīga viela, jo cilvēka ķermenī veido dažādas olbaltumvielas, no kurām sastāv asinsvadi, skrimšļi, asins un imunitātes šūnas. Šis vitamīns aktivē virsnieres, samazina stresa hormonu postošo darbību un uzlabo izskatu. Ja asinīs nav pietiekami daudz C vitamīna (askorbāta), audi nespēji ātri atjaunoties, īpaši cieš asinsvadi un skrimšļi, kas sastāv no kolagēna. Par tā trūkumu liecina ne tikai vāja imunitāte, bet arī ilgi dzīstoši zilumi, asinsvadu zvaigznītes, smaganu jutīgums un neliela asiņošana, grūti ārstējami locītavu un vēnu iekaisumi, trofiskās čūlas, skrimšļu nodilšana.

Pirmās pazīmes, kas liecina par C vitamīna trūkumu, var būt nepārejošs nogurums un muskuļu vājums, tad var parādīties diskomforts locītavās, smaguma sajūta kājās, aukstas kājas un rokas. Virsnieres – mazie orgāni, kas atbild par možumu, enerģiju un adaptāciju stresa situācijā, – visvairāk cieš no C vitamīna trūkuma, jo tas ir ļoti vajadzīgs virsnieru hormonu izstrādei. Virsnieres nevar aktīvi strādāt, ja trūkst C vitamīna, un cilvēks jūtas noguris jau no rīta.

Kuru izvēlēties?

C vitamīna sortiments ir plašs, tas pieejams dažādās formās, kas atšķiras ar uzsūkšanās ātrumu organismā. Tablešu un dražeju formas preparāti asinsritē nonāk lēnāk. C vitamīns no košļājamajām pastilām caur mutes gļotādu uzsūksies ātrāk, tāpēc šī forma būs noderīgāka mutes dobuma imunitātes stiprināšanai vīrusu laikā.

Šķīstošās (putojošās) tabletes un pulverus ātrāka efekta sasniegšanai ieteicams lietot saaukstēšanās, gadījumā. Jāņem vērā, ka C vitamīns kairina gļotādu, īpaši kuņģī, un putojošās vitamīna formas satur palīgvielas, kas arī darbojas kā kairinātāji, tāpēc cilvēkiem ar kuņģa vai zarnu saslimšanām labāk izvēlēties C vitamīnu kapsulās. Ja ir jutīgs gremošanas trakts, paaugstināts kuņģa skābes daudzums, gastrīts vai gremošanas traucējumi, ja jālieto zāles, kas bojā kuņģa gļotādu, bet bez kurām nevar iztikt, parastā C vitamīna forma – askorbīnskābe – var kairināt, dedzināt un radīt diskomfortu. Tādā gadījumā labāks risinājums ir bezskābes C vitamīns.