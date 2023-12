Neesi Grinčs. Idejas vērtīgām dāvanām

Apdāvināmo saraksts man ir garš - vīrs, bērni, mamma, paps, vīra mamma, krustmāte, brālēni ar ģimenēm, 2 omes, 2 opji. Kaut ko aizmirsu? Ā, vēl draudzenes! Un loterijai darbā arī kāds prieciņš 10-15€ vērtībā jāsagādā. Budžets nav bezizmēra, tomēr gribas uzdāvināt ko vērtīgu. Vīrusu ēnā pa lielveikaliem klejot nav īpaši prātīgi, turklāt - rindas, steiga un visi tie džinglbelli pilnā skaļumā - svētku sajūtu spēj tikai nolaupīt.

Un tad man iešāvās prātā lieliska ideja - kā būtu, ja šogad Ziemassvētku vecītis (manā personā, protams) visiem atnestu veselību? Domāts - darīts. Kādā vēlā pēcpusdienā devos ar savu garo sarakstu uz tuvāko aptieku. Izrādās, ka tur strādā īsti rūķi, kas prot ieteikt brīnišķīgas dāvanas, turklāt rindu nav nemaz!

Darbā organizētajiem svētkiem izvēlos LYL zen, palīgu stresa mazināšanai, - būs trāpīts, lai kurš kolēģis arī laimīgo lozi izvilktu. Man jau patika asprātīgais nosaukums vien, bet farmaceites stāstītais pārliecināja vēl vairāk. Uztura bagātinātājs LYL zen ir dabisks risinājums ar zinātniski pierādītu iedarbību stresa mazināšanai, garīgai un fiziskai labsajūtai, kura sastāvā ir bioaktīvā SOD un jaunākās paaudzes magnija kombinācija. Šo abu vielu sinerģiska iedarbība veicina normālu nervu sistēmas darbību. Pētījumos, apskatot identisku formulu, ir pierādīta tās spēja 28 dienu laikā samazināt stresa līmeni par 22% un vidēji par 63% - tādus ar stresu saistītus simptomus, kā bezmiegs un fiziskas sāpes, aizkaitināmība un nogurums[1].

Draudzība ir jālolo, gluži tāpat kā skaistums. Tāpēc draudzenēm ņemu jaunības eliksīram līdz šim tuvāko atklājumu - LYL ASTAXANthin kapsulas ar spēcīgāko, dabā zināmo antioksidantu astaksantīnu. Tas spēj uzlabot ādas stāvokli šūnu līmenī, var palīdzēt uzturēt mitrumu un elastību, mazināt pigmentāciju un sīkās krunciņas. Par astaksantīnu jūsmo teju visas kinozvaigznes, un ar ko manas draudzenes ir par tām sliktākas?

Ticu, ka bērni zem eglītes negaida vitamīnus, taču viņi vēl nezina, ka tie var būt pat garšīgāki nekā parastās želejkončas! Pie dāvanām no vēstules, kas aizceļoja uz Ziemeļpolu, pielikšu klāt LYL Krill Oil KID lācēnus, un Ziemassvētku vecītis te būtu pilnīgi manā pusē. Izrādās, krila eļļa ir viens no vispilnīgākajiem omega-3 avotiem dabā - pateicoties fosfolipīdiem, krila eļļa spēj pacelt omega-3 līmeni asinīs par 121% vairāk nekā zivju eļļa! Tāpat man likās būtiski, ka LYL Krill Oil KID ir 100% dabisks produkts, papildināts ar vitamīniem A, D3, C un E, bez ĢMO un krāsvielām. Pie viena iegādājos arī LYLsunD3 KID - šo D3 vitamīnu mūsmājās jau labi pazīst un lietot to bērni nav jāpierunā nav. Droši un ērti lietojamais “saules vitamīna” sprejs, pateicoties dabiskam saldinātājam ksilītam, ir salds un garšo pēc apelsīniem. Kurš gan atteiksies no tik gardas saules devas ikdienā?

Ar vecvecākiem no visa saraksta bija visvienkāršāk - vecākajai paaudzei šobrīd īpaši svarīgs ir D3 vitamīns, kas palīdz turēties pretī visiem vīrusiem. Aptiekas rūķis ieteica LYLsunD3 - spreja forma ir senioram īpaši ērta lietošanā, nevajag ņemties ar tablešu un pilienu skaitīšanu, turklāt uzsūkšanās rādītājos tas citus ražotājos apsteidz pat četrkārtīgi! Latvijā veikts pētījums apstiprina, ka cilvēkiem, kuriem ir D vitamīna nepietiekamība (zemāks par 30 ng/ml), viena mēneša laikā, lietojot LYLsunD3 4000 starptautiskās vienības dienā, par 197% pieauga kopējā D vitamīna līmenis asinīs.[2] Vecīši būs sajūsmā!

Šeit iedomājos, ka manam stiprajam plecam - vīram, kurš saka, ka viņam nekādas dāvanas nevajag, noderīga dāvana būs LYLsunD3 4000 SV sprejs, jo tas ir pietiekams 125 reizēm jeb četriem mēnešiem. Viņš noteikti novērtēs manu ilgtspējīgo dāvanu.

LYLsunD3 2000 SV likšu zem eglītes krustmātei - viņa gan D vitamīnu kontrolējot regulāri un tas esot normā, tomēr ziemā vajadzīgas papildu rūpes par tā līmeni. Pie tam, dzīvojot dažādu vīrusu laikā, der atcerēties, ka tieši šis vitamīns ir pētījumos pierādījis savu efektivitāti pasargāt mūs no elpceļu vīrusiem un var palīdzēt ātrāk atveseļoties, ja gadījies saslimt.[3]

Brālēnu ģimenēm dāvanu paciņām izvēlos LYL premium C - stiprai veselībai un enerģijai jaunu gadu sākot. Pateicoties sastāvā esošajam kvercetīnam, LYL premium C spēj stiprināt organisma aizsargspējas pret vīrusiem, tostarp Covid-19. Šis bezskābes, augstas absorbcijas, ilgstošas iedarbības C vitamīns, nodrošina organismu ar tik ļoti nepieciešamo vitamīnu gandrīz visas dienas jeb 8 stundu garumā.

Manai mammai, svētku mielasta burvei, kopā ar skaistu šķīvju komplektu dāvināšu arī īpašo LYLBIOTIC kompleksu laimīgam puncim - jo kas gan par šmorēšanu un cepšanu bez nogaršošanas! Vienā LYLBIOTIC kapsulā ir 34 miljardi 9 dažādu sugu probiotikas un prebiotika – inulīns. Tas spēs palīdzēt novērst kā vēdergraizes, tā arī uzturēt veselīgu kuņģa-zarnu trakta mikrofloru ilgtermiņā. LYLBIOTIC sastāvā ir nozīmīgās laktobaktērijas, bifidobaktērijas un Saccharomyces boulardii - šādam komplektam nav analoga Latvijas tirgū.

Vīra mammai pie siltā plecu lakata pielikšu arī LYLimmunUP, palīgu imunitātes stiprināšanai, - viņa mums ir no tiem, kas saaukstējas pie mazākā caurvēja. LYLimmunUP pagājušajā pavasarī esmu pārbaudījusi arī pati - tā ir izcili efektīva izlase elpceļu veselībai, akūtas un ilgtermiņa imūnistēmas spēcināšanai un noguruma mazināšanai, kas satur 6 augu ekstraktus, 5 vitamīnus un 4 minerālvielas. Mazina gan saukstēšanās risku, gan palīdz ātrāk tikt galā jau ar pirmajiem saaukstēšanās simptomiem.

Ar papu ir vienkārši - viņš imunitātei un jauneklīgumam visu jau dara pats, skrien garus gabalus, peld visos četros gadalaikos, neiebilst pret D3 vitamīna lietošanu un šķauda tikai, kad pārspīlē ar pipariem pie ēdiena. Lai viņu atbalstītu vēl vairāk, dāvanai izvēlējos LYL Krill Oil Superba BOOST™ krila eļļu – tās sastāvā esošie omega-3 fosfolipīdi, holīns un astaksantīns tiek nogādāti tieši tur, kur tie visvairāk organismam nepieciešami, piemēram, smadzenēs, sirdī, acīs un aknās.

Tagad atliek tikai to visu glīti sasaiņot un palikt zem eglītes, un mani skaistie un veselīgi svētki var sākties pavisam mierīgi un bez kaitinošas kņadas! Lai tādi tie izdodas arī jums!

Rūķīt, meklē dāvanas saviem mīļajiem - https://ej.uz/vertīgasdāvanas

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.