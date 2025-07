Krievija savus pensionārus Latvijā jau pusgadu atstājusi bez naudas: labklājības ministrs nosauc iespējamos iemeslus

Krievijas pensionāri nav saņēmuši pensiju pārskaitījumus no Krievijas kopš pagājušā gada ceturtā ceturkšņa. Pēc Labklājības ministrijas pārstāves Dagnijas Žukas-Rožes teiktā, pašlaik Latvijā dzīvo aptuveni 9700 Krievijas pensionāru, kuri parasti pensijas saņem ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) starpniecību, kam Krievijas Federācija pārskaita līdzekļus. Saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā, kas ir spēkā kopš 2011. gada 19. janvāra, no Krievijas Federācijas izmaksājamā summa 2024. gada ceturtajā ceturksnī bija 3 511 690, 19 eiro, taču šī nauda tā arī netika saņemta. Jāteic, ka summa ir atkarīga no Krievijas sarakstos iekļauto pensiju saņēmējiem un tiem izmaksājamo pensiju apmēriem.