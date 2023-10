Saglabā dzīvesprieku arī rudenī

Rudenī cilvēka imūnsistēmas darbība samazinās vairāku iemeslu dēļ: laikapstākļi ir nepastāvīgi, kļūst vēsāks. Saules gaismas trūkums samazina serotonīna, jeb „laimes hormona”, izstrādi, kas atbild par mūsu garastāvokli. Mums visiem nepieciešama saule, lai organismā pilnvērtīgi sintezētos kaulu veselībai, imunitātei un vispārējai organisma veselībai tik ļoti nepieciešamais D vitamīns. Taču, rudens un ziemas sezonā, kad saules gaismas ir maz, tā līmenis organismā visiem krasi samazinās.

Pie optimālas ozona koncentrācijas siltos laikapstākļos dabiski iet bojā dažādi infekciju ierosinātāji un vīrusi. Gaisa temperatūrai mazinoties tas nenotiek tik aktīvi, līdz ar to ir lielāka iespēja saslimt.

Imūnsistēma ir sarežģīts šūnu, ķīmisko vielu un procesu mehānisms, kas pasargā mūs no daudziem ārējiem faktoriem: vīrusiem, baktērijām un sēnītēm. Mūsu imūnsistēmas galvenie "cīnītāji" ir leikocīti jeb baltās asins šūnas. Imūnsistēma spēj atpazīt organismam svešās vielas (antigēnus), rezultātā notiek imūna reakcija un pret tām tiek izstrādātas antivielas. Pateicoties imunoloģiskai atmiņai - svešie antigēni atkārtoti saskaroties ar leikocītiem tiek atpazīti, līdz ar to var tikt novērsta saslimšana.

Imunitāte var būt iedzimta un iegūta. Iedzimtā - to iegūstam piedzimstot un to ģenētiski mantojam vairākās paaudzēs kā dabisku spēju cīnīties pret slimībām. Iegūtā imunitāte veidojas saskaroties ar kādu konkrētu slimības izraisītāju. Pārslimojot tā izraisīto slimību vai pret to vakcinējoties rodas iegūtā imunitāte. Gripas vīrusu, kā arī citu akūto augšējo elpceļu infekciju vīrusu gadījumā, vairāk nozīmīga ir tieši iegūtā imunitāte, kas izstrādājas pret attiecīgo vīrusu pēc tās izslimošanas vai vakcinācijas.

Ir ļoti daudz faktoru, kas izraisa imunitātes samazināšanos: slimības (gan iegūtas, gan hroniskas), dzīvesveids, pārmērīgs stress. Pazīmes, kas liecina, ka imunitāte ir samazināta:

Nogurums un nespēks;

Biežāka slimošana;

Iepriekš nenovērotas alerģiskas reakcijas

Biežas gremošanas problēmas: arī kuņģa-zarnu trakta baktērijas ir daļa no imūnsistēmas. Ja ir traucēta imūnsistēmas darbība, cieš arī gremošanas sistēma.

Lai stiprinātu imunitāti aukstajā sezonā, ieteicams ievērot veselīga dzīvesveida priekšnosacījumus.

Pilnvērtīgs uzturs un fiziskās aktivitātes.

Adekvāts miega daudzums. Pētījumos pierādīts, ka, lai imūnsistēma pilnvērtīgi darbotos nepieciešams pietiekams miega daudzums. Arī slimojot, organisms pieprasa vairāk miega.

Imūnsistēmas pilnvērtīgai darbībai svarīgi rūpēties, lai ikdienā tiktu uzņemti vitamīni, tādi kā - A, B₆, B₁₂, C, D un E vitamīni, kā arī mikroelementi - varš, folāti, dzelzs, selēns un cinks. Šie elementi darbojas vienotā sadarbībā (sinerģiski) un gadījumā, kad kāda vitamīna līmenis samazinās, imūnās šūnas nevar pienācīgi veikt savu darbu. Bieži ikdienā neizdodas uzņemt pietiekami daudz vitamīnu un mikroelementu, līdz ar to imūnsistēmas pilnvērtīga darbība var būt traucēta.

