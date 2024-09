Dubra Erevānā sit savos vārtos; Latvijas futbolistiem smaga sakāve pret Armēniju

69. minūtē dzelteno kartīti nopelnīja Jānis Ikaunieks, kurš ar nesportisku rīcību atbildēja vienam no pretiniekiem. Turpinājumā uzbrukums uz Armēnijas vārtiem padevās Gutkovskim, taču viņa sitiens bija vājš un to viegli notvēra pretinieku vārtsargs. Arī armēņiem izdevās pretuzburkums, kuru apturēja Matrevics. Mazāk kā piecas minūtes līdz pamatlaika beigām Armēnija tika vēl pie ceturtajiem vārtiem, no soda laukuma precīzam esot Eduardam Spercjanam.