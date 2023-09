Blaugznas - ne vienmēr tikai nevainīgs vizuāls defekts, bet dažādu saslimšanu simptoms

Kas īsti ir blaugznas, kādi ir to rašanās biežākie iemesli un ko darīt, lai no tām tiktu vaļā, stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.

„Blaugznas ir bieži sastopama galvas ādas problēma, kas var ietekmēt kā matu un ādas izskatu, tā veselību. Ja galvas āda ir vesela, tā cikliski atjaunojas 28 dienu laikā – ādas apakšējā slāņa šūnas pakāpeniski virzās uz virsējo ādas slāni jeb epidermu, šai laikā zaudējot mitrumu, līdz nemanāmi nolobās.

Savukārt, ja šīs šūnas kādu faktoru ietekmē no epidermas atdalās pāragri, tās nav pienācīgi sausas, kā rezultātā salīp kopā, veidojot pamanāmas, bālganas, pelēcīgas vai dzeltenīgas plēksnītes, proti, blaugznas. Ir divu veidu blaugznas – sausās un taukainās. Sausās blaugznas veidojas tad, ja ādas tauku dziedzeri izstrādā pārāk maz sekrēta, bet taukainās – ja sekrēta ir pārmēru daudz. Sausās blaugznas parasti ir baltas un niecīgas, līdz ar to nav tik labi pamanāmas, turpretī taukainās blaugznas ir lielākas, plākšņveidīgas, to krāsa ir tumšāka.

Blaugznas nav bīstamas, ar tām nevar inficēt līdzcilvēkus, tomēr tās nereti pavada arī nieze un diskomforts, turklāt tās iespējams pamanīt ne vien matos un uz galvas ādas, bet arī uz apģērba un matu ķemmes, tā būtiski ietekmējot cilvēka pašsajūtu un ikdienu. Lai no blaugznām atbrīvotos, jāsaprot, kāpēc tās radušās,” stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa.

Stress, ēdienkarte un ādas sēnīte – biežākie blaugznu cēloņi

Blaugznu veidošanās iemesli var būt dažādi – ādas atjaunošanās ciklu var ietekmēt ikdienas ieradumi, organisma saslimšanas, dažādi ārējie kairinātāji un pat laikapstākļi. Biežāk izplatītie blaugznu cēloņi ir:

ādas sēnīte. Uz veselīgas ādas pastāvīgi mitinās ievērojams daudzumus dažādu mikroorganismu, to starpā arī ragveida sēnīte. Ja atsevišķu faktoru ietekmē tā sāk vairoties, tiek traucēts ādas atjaunošanās cikls un rodas ādas zvīņošanās. Šīs sēnītes attīstību veicina tādi faktori kā pastiprināts stress, antibiotiku vai nepiemērotu ādas kopšanas produktu lietošana, palielināta tauku dziedzeru aktivitāte, hormonālas svārstības, pazemināta imunitāte, dažādas saslimšanas, piemēram, insults vai Parkinsona slimība, un citi. Līdzīgs rezultāts vērojams arī tad, ja āda inficēta ar patogēno sēnīti;

Ja šampūns nelīdz, jādodas pie speciālista

Blaugznu ārstēšana atkarīga no to rašanās cēloņa. Ja blaugznu veidošanos izraisījis kāds no lietotajiem matu kopšanas produktiem, ikdienā ieteicams izvēlēties saudzīgus matu kopšanas līdzekļus bez pievienotajām krāsvielām un smaržvielām. Tāpat iespējams izmantot speciālu pretblaugznu šampūnu, kas piemērots sausai galvas ādai. Šāda veida šampūni satur salicilskābi un piroktona olamīnu, kas palīdzēs atbrīvoties no sausajām zvīņām un mitrināt galvas ādu.

Aptiekā iespējams iegādāties arī ārstnieciskās kosmētikas šampūnus, kas ierobežo sēnītes vairošanos, mazina niezi un nomierina sakairināto ādu. Seborejiskā dermatīta vai psoriāzes gadījumā ieteicami matu kopšanas produkti, kas satur salicilskābi, selēna sulfīdu vai cinku, kas noloba ādu, attīra to un mazina niezi. Tāpat noderēs matu kosmētika, kam pievienots tējas koka ekstrakts – tas mazina iekaisumu un cīnās ar sēnīti un mikrobiem.

„Nereti blaugznu cēlonis meklējams citur – pacients ir pārliecināts par to, ka viņam ir blaugznas, taču patiesībā tā ir citu ādas saslimšanu izpausme vai organisma darbības traucējumi, ko nepieciešams atbilstoši ārstēt. Ja parādās blaugznas, nepieciešams pievērst uzmanību arī citiem simptomiem, bet, ja, lietojot pretblaugznu šampūnu mēneša garumā, nav redzamas izmaiņas, jādodas pie speciālista – ģimenes ārsta, dermatologa vai trihologa. Mediķis noteiks diagnozi un piemēros terapiju,” norāda farmaceite Ivanda Krastiņa.