Par cik gadiem un mēnešiem mēs varam pagarināt savu mūža ilgumu, atsakoties no dažiem pārtikas produktiem?

Vēlaties savam paredzamajam mūža ilgumam pieskaitīt papildu 10 gadus? Protams, ka vēlaties, un labākais veids, kā to izdarīt, ir veselīgāk ēst. Šis ieteikums darbojas pat tad, ja esat nolēmuši veikt pārmaiņas ēdienkartē pēc 60 gadu vecuma, – jūs nodzīvosiet par astoņiem gadiem ilgāk, nekā to paredz vidējais mūža ilgums, un, iespējams, pat sasniegsiet cienījamo deviņdesmitgadnieka vecumu.

Galvenais, kas to ietekmē, – pārstrādātu produktu un sarkanās gaļas nomainīšana pret dārzeņiem, augļiem un zivīm –, būtībā pievēršanās Vidusjūras diētai, tikai šoreiz tā ir kārtīgi uzlabota. Ja dienā apēdīsiet, piemēram, ieteiktās piecas dārzeņu un augļu porcijas, nebūsiet pat tuvu daudzumam, ko vajadzētu apēst. Augļi un dārzeņi jāēd divreiz vairāk.

Un tikpat svarīgi kā tie, ko ēdat, ir arī produkti, no kuriem jāatsakās. Izslēdzot no uztura pārstrādātus gaļas produktus, pievienosiet savam mūža ilgumam 18 mēnešus. Līdzīgu efektu sniedz atteikšanās no sarkanās gaļas. Ja tomēr nevarat no šiem produktiem šķirties pilnībā, samaziniet sarkanās gaļas patēriņu līdz 100 gramiem dienā, un tik un tā savu dzīves ilgumu pagarināsiet apmēram par deviņiem mēnešiem.

Lai izveidotu “mirstības kalkulatoru”, pētnieki no Bergenas Universitātes Norvēģijā izmantoja vairākas datubāzes, tostarp pētījumu datus no ASV, Ķīnas un Eiropas. Pētnieki noteica, kā dažādi ēdieni un dzērieni ietekmē dzīves garumu mēnešos un gados.

Tātad iztēlosimies, ka 60 gadu vecs vīrietis pievēršas “optimālajai” diētai – ēd visu, kas viņa dzīvi paildzina, un izvairās no visa, kas to saīsina. Šāda izvēle viņa dzīves ilgumu var pagarināt par 9,1 gadu, ļaujot nodzīvot nevis līdz 81 gadam, kāds būtu vidējais rādītājs, bet līdz pat 90 gadu vecumam. Sievietēm šie rādītāji ir nedaudz citādi – sievietes mūža ilgumu pagarinātu par 8 gadiem un nodzīvotu līdz 93 gadiem.

Protams, ja runājam par dzīves ilgumu, ēdiens nav vienīgais noteicošais faktors, to ietekmē arī mūsu sociālā mijiedarbība ar citiem, fiziskās aktivitātes, kā arī liela nozīme ir skatījumam uz dzīvi. Bet ir vērts atzīmēt, ka neveselīgs uzturs ik gadu ir atbildīgs par 11 miljoniem nāves gadījumu, kamēr, piemēram, Covid divu gadu laikā lika mirt 6 miljoniem cilvēku. Ir vērts aizdomāties arī par ēdienu…