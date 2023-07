Cilvēks dzīves laikā izlieto apmēram 300 zobu birstes. Kādu izvēlēties, lai būtu dabai draudzīgāk?

Diemžēl vairums no tām gatavotas no polipropilēna plastmasas, un to sadalīšanās var aizņemt līdz pat 500 gadu. Daļa gan nonāk otrreizējā pārstrādē, kur no tām ražo citus plastmasas izstrādājumus, tomēr lielākais vairums mēro ceļu uz atkritumu poligonu.

Lai mazinātu atkritumu apjomu, vides aktīvisti aicina pircējus izmantot zobu birstes, kas izgatavotas no bambusa, bet sariņi no neilona. Ražotāji sola, ka neilona sariņi dabā sadalās ātrāk par plastmasu un bambusa kātiņš komposta kaudzē satrūd pāris gadu laikā. Bambuss ir ļoti ātraudzīgs, tas vien pāris gadu laikā var sasniegt pieauguša koka garumu, tāpēc tas tiek uzskatīts par vispiemērotāko materiālu, kas videi nodara vismazāko kaitējumu.

Foto: Shutterstock

Ir atrasta alternatīva veikalos nopērkamajiem zobu diegiem, kas tiek ražoti no neilona un līdzīgi kā zobu birstes sariņi dabā sadalās ilgā laika posmā. Izrādās, visparastākā zīda pavediens ir pietiekami smalks un vienlaikus stiprs, lai iztīrītu zobu starpas, bet, nokļuvis dabā vai komposta kaudzē, tas pilnībā sadalās īsā laikā.