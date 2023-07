Trīs tūkstošus gadu sena metode, lai atjaunotu sejas jauneklīgo izskatu

“Agrīnā sejas akupunktūra ķīniešu medicīnā patiesībā tika aizgūta no sejas diagnostikas,” stāsta medicīniskās un sejas akupunktūras speciāliste Ivete Mažūre, kas strādā Apvienotajā Karalistē.

“Seja vienmēr parāda, kas notiek organismā. Līnijas, no kurām visi vēlas atbrīvoties, sejas diagnostikā uzskata par skaistuma līnijām. Piemēram, Sa Ling rievas, kas stiepjas no katras nāss pamatnes lejup līdz lūpu kaktiņiem, liecina par lielu gribasspēku un rakstura stingrību.”

Mažūre teic, ka modernā sejas akupunktūra ar savu orientāciju uz “tiec vaļā no visām šīm grumbām!” ir diezgan smieklīga, ja padomā, kur un kāpēc sejas akupunktūra pirms tūkstošiem gadu radās. “Ķīnā cilvēki vēlējās savest kopā vīriešus un sievietes tā, lai tie būtu viens otram piemēroti. Līdzīgi kā rietumnieki nodevās zīlēšanai pēc plaukstas, ķīnieši varēja nolasīt sejas līnijas un teikt: “Re, skatieties, viņš ir taupīgs, un viņa ir ļoti laba saimniece.”

Sejas akupunktūra patiesībā radās, lai pastiprinātu sejas līnijas, kuras izrāda iekšējo skaistumu, kādu var paust veselīgs ķermenis.”

Ivete Mažūre pievērsās sejas akupunktūrai 2006. gadā. Viņai bija prakse Londonā, un tolaik tas bija īsts modes kliedziens.

Akupunktūras speciāliste atceras, kā dāmas brieduma gados, kas veica kosmētiskās operācijas un botulīna toksīna injekcijas, lūdza viņai palīdzību. “Tā arī sāku nodarboties ar sejas akupunktūru. Pat nedomāju viņām stāstīt, ka tā ir vienkārši cita medicīniskās akupunktūras forma, kas atbalsta visa ķermeņa veselību.”

Metode ir vienkārša un efektīva

Par sejas akupunktūru ir veikti vairāki klīniskie pētījumi, un tie apliecina, ka šī procedūra var likvidēt vai samazināt grumbas, atvieglot sejas tūsku, uzlabot sejas muskuļu tonusu, padarīt labāku ādas tekstūru un radīt kopumā veselīgāku izskatu. Sejas akupunktūra uzlabo mikrocirkulāciju sejā un samazina iekaisuma reakcijas, to visu paveicot ar minimālām blakusparādībām.

Ar sejas akupunktūru var efektīvi uzlabot ādas elastību, kā arī iedarboties pret akni. Vēl sejas akupunktūra var palīdzēt psoriāzes ārstēšanā, un ir atklāts, ka tā, iespējams, darbojas pat labāk nekā tradicionālie līdzekļi, ko parasti lieto pret niezi un ekzēmu kopumā.

Akupunktūras speciālisti strādā ar holistisku pieeju. Konsultācijās klientus izvaicā par vispārējo veselības stāvokli, noskaidro viņu gaidas, ko ar terapiju vēlētos sasniegt, un tad speciālists pievēršas ādas izvērtēšanai – novērtē ādas krāsu, tekstūru un mitruma līmeni. Vērā ņem arī gadalaiku un laikapstākļus, piemēram, ziemā āda ir sausāka, bet vasarā daudz mitrāka.

Tāpat ir svarīgi, kur cilvēks dzīvo, jo arī vides piesārņojums ietekmē ādas stāvokli.

Sejas līnijas jeb rievas un grumbas akupunktūras speciālists izmanto kā karti, kas atklāj organisma stāvokli un iekšējo orgānu veselību. Tās ļauj saprast, kādi apstākļi būtu jāuzlabo, lai sakārtotu veselību un vairotu skaistumu.

Visbiežāk pie sejas akupunktūras speciālistiem vēršas sievietes. Tā kā pirmsmenopauzes laikā ādu ir vieglāk ietekmēt un var ātrāk uzlabot nekā pēcmenopauzes posmā, akupunktūras speciālisti apjautāsies arī par šo stāvokli.

Pats sejas akupunktūras process ir diezgan vienkāršs. Kā stāsta meistare Šrija Keina, kas praktizē Londonas Sejas akupunktūras klīnikā, strādājot pie kādas līnijas, piemēram, tā sauktās marionetes līnijas, kas stiepjas no mutes kaktiņiem lejup uz zodu, vai pie pieres grumbām, viņa ar vienu roku ādu pastiepj un ar otru ievieto adatu tieši krunkas vidū. Tā kā sejas akupunktūrā lietotās adatas ir tik sīkas, ka tās gandrīz nav iespējams noturēt pirkstos, Keina tās satver ar sterilizētu pinceti.

Adatas netiek iedurtas ādā dziļi (parasti tās iesniedzas apmēram līdz 0,5 vai viena milimetra dziļumam) un iedarbojas, būtībā izraisot lokalizētu iekaisumu.

“Adata ir svešķermenis ādā,” skaidro akupunktūras speciāliste Šrija Keina. “Tā vēstī smadzenēm un šūnām, kas atrodas ap ieduršanas punktu, lai tās uz šo vietu sūta neitrofilus un asinis un sāk labošanas darbus.”

Keina ir fizioterapeite un algoloģe. Viņa pievērsās sejas akupunktūrai, kad redzēja, cik apbrīnojami rezultāti bija klientiem, kuri cieta no mokošām trīszaru nerva sāpēm.

“Man bija pacienti, kas sāpju dēļ nespēja pat muti atvērt, lai paēstu, tāpēc viņiem nācās lietot spēcīgas pretsāpju zāles, bet akupunktūra paveica brīnumus,” viņa stāsta. Klīniskie pētījumi šo faktu apstiprina.

Tagad Keina palīdz cilvēkiem atjaunot ādas tonusu, atbrīvoties no krunkām, aknes, “tītara kakla”, dubultzoda, ekzēmas, psoriāzes un samazināt pigmentāciju. Viņa arī palīdz sievietēm, kas ir pieredzējušas botulīna katastrofu.

“Kādai manai klientei pēc botulīna toksīna injekcijām muskuļi pārstāja darboties tiktāl, ka vairs nenotika limfas drenāža. Viņai zem acīm bija sakrājies tik daudz šķidruma, ka izskatījās, it kā zem ādas būtu pabāzti banāni. Sejas akupunktūra palīdzēja atjaunot limfas drenāžu un no jauna iemācīja muskuļiem darīt to, kas tiem pirmām kārtām jādara… pacelt uz augšu sejas ādu!”