Gribat naktī labi izgulēties un no rīta pamosties labā garastāvoklī? Lūk, recepte, kā to īstenot

Ap 60 % pieaugušo neguļ optimālās astoņas stundas naktī, un nav nekāds brīnums, jo mūsu dzīve ir steigas un stresa pilna.

Un tagad pievērsīsimies brīdim, kad izkāpjam no gultas, – pat daudzi no tiem, kas ir labi gulējuši, aiziet uz darbu sliktā garastāvoklī.

Ir vairāki iemesli, kāpēc mēs no rītiem neesam savā labākajā omā, zinātnieki piesauc hormonus, uzturu un stresu – tie esot galvenie aizdomās turamie.

Saskaņā ar kādu pētījumu ap 29 % cilvēku jeb gandrīz katrs trešais no mums vismaz divreiz nedēļā pamostas sliktā garastāvoklī.

Lai kas arī jūs nomāktu – slikts miegs vai slikts dienas sākums –, ir kāda matemātikas formula, kas domāta tieši jums.

Vienu tādu ir sagatavojis personāla attīstības treneris Kreigs Balantins, un tā palielinās jūsu izredzes labi izgulēties, savukārt britu ģeniālā matemātiķe Anne Marija Imafidona ir izdomājusi vienādojumu, kas palīdzēs vislabākajā noskaņojumā sākt dienu.

Balantina labā miega formula ir 10-3-2-1. Tā nosaka laiku, kad drīkstam izdzert dienas beidzamo kafiju, kad jāpārstāj ēst un kad jāizslēdz visas elektroniskās ierīces. Savukārt Annes Marijas Imafidonas vienādojums vairo iespējas iziet no mājas spirgtiem un žirgtiem. Matemātiķes formula paredz laiku, cik ilgi no rīta būtu jāpavingro (ja to vispār darāt), cik ilgs laiks jāveltī brokastīm, un minūtes, cik ilgi drīkst kavēties dušā.

Saskaņā ar pētījumu cilvēki no pamošanās brīža līdz aiziešanai uz darbu mājās pavada vidēji 37 minūtes, tātad mazāk laika par šo nozīmē steigu (attiecīgi arī, iespējams, sliktu garastāvokli), bet vairāk – papildu laiku, ko veltām sev, tātad, visdrīzāk, labāku noskaņojumu.

Matemātiķe gan atzīmē, ka mēs esam dažādi un nav tādas vienas vienkāršas formulas, kas derētu pilnīgi visiem, taču viņas vienādojuma ievērošana nodrošinātu lielāku iespēju, ka no rīta pametam mājas ar smaidu uz lūpām.

Balantins to pašu saka par savu formulu un labu nakts miegu. Un, tā kā viņa ieteikums ir spēkā jau kopš 2016. gada, tad ir jau savākts pietiekami daudz pozitīvu atsauksmju, kas liek domāt, ka šis kungs ir uz pareizā ceļa.

10 stundas

Izdzeriet dienas beidzamo kafiju vai citu dzērienu, kas satur kofeīnu, vismaz desmit stundas pirms gulētiešanas.

3 stundas

Pārstājiet ēst apmēram trīs stundas pirms gulētiešanas.

2 stundas

Beidziet strādāt vismaz divas stundas pirms gulētiešanas, un būtu lieliski, ja jūs pārstātu arī domāt par darbu, lai gan tas varētu būt sarežģīti.

1 stunda

Izslēdziet visas elektroniskās ierīces, ieskaitot TV, klēpjdatoru, mobilo telefonu un planšeti vismaz stundu, pirms liekat galvu uz spilvena.

Lai diena labi sāktos

Paturiet prātā, ko atklāja pētījumā, – no pamošanās brīža līdz iziešanai pa durvīm cilvēki mājās pavada vidēji 37 minūtes. Mazāk laika par šo, kā atzīst matemātiķe Anne Marija Imafidona, liks sākt dienu slikta omā, jo pirmās minūtes būs aizvadītas pārāk lielā steigā. Savukārt vairāk par 37 minūtēm ļaus justies labāk, jo būsim guvuši pietiekami daudz laika, lai pavingrotu, ieietu dušā, pabrokastotu un padarītu visu citu, ko mums patīk darīt, pirms dodamies ārpus mājas, piemēram, lasām avīzi vai meditējam.