Herberta Cukura mazmazdēls tagad ir sieviete...

Kristīna Rizoto, kas sevi piesaka kā “latviešu-brazīliešu ērģelnieci”, ieguvusi doktora grādu Oklahomas Universitātē, maģistra grādu mūzikā Austrumkarolīnas Universitātē un bakalaura grādu Riodežaneiro federālajā universitātē. Viņai ir arī Oklahomas Universitātes Amerikas ērģeļu institūta mūzikas mākslas doktora grāds. 2017. gadā žurnāls "The Diapason" Rizoto nosaucis par vienu no Amerikas 20 vadošajiem savas jomas mūziķiem, kas jaunāki par 30 gadiem. Viņa spēlējusi ērģeļu solo 22 ASV štatos, Dienvidamerikā, Eiropā, tostarp Viļņā, Rīgā, Liepājā. Kopš 2014. gada, kad Kristīnas kompozīcija Toccata tika publicēta prestižā ASV ērģeļmūzikas izdevumā, viņa ir arī atzīta komponiste. 2020. gada janvārī Rizoto pieņēma piedāvājumu kļūt par Mineapoles luterāņu "Lake of the Isles" baznīcas muzikālo direktori un dara šo darbu joprojām.