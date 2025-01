No Preiļu meitenes līdz pasaules līmeņa zinātniecei Vašingtonā

Inta ir dzimusi un uzaugusi Latgalē: “Esmu no Preiļu novada – Gribināni, Prīkuļi, Seiļi ir vietas, ko saucu par savām. Tas ir pats labākais nostūris pasaulē, es ļoti priecājos un lepojos, ka esmu no Latgales. Mēs visi te esam ārkārtīgi lieli patrioti. No rīta pamostoties, tā rasa, tā Latgales ainava, kas man ir apkārt ap māju, man dod iedvesmu.”