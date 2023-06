Izbaudīt karstās vasaras naktis un labi izgulēties – tas ir iespējams

Kad par savu siltās vasaras miega problēmu pasūdzējos kolēģēm darba čatā, priekšniece ieteica pamēģināt LYL zen. Viņa padalījās, ka savulaik pati slikti gulējusi garastāvokļa svārstību dēļ, bet, pamēģinājusi šo “omm līdzekli”, kas satur superoksīda dismutāzi jeb SOD, un jau apmēram pēc mēneša jutusi, ka ne tikai mazinājusies trauksme, bet arī ievērojami uzlabojusies miega kvalitāte. Viņa vēl piebilda, ka pasaulē veikti vairāki pētījumi, kas apliecina, ka, ik dienu papildus uzturam uzņemot SOD, var paaugstināt stresa noturību, mazināt fizisko un garīgo nogurumu, uzlabot miegu un koncentrēšanās spējas, tādējādi veicinot vispārējo emocionālo veselību un dzīves kvalitāti.

Nolēmu pameklēt interneta plašumos, kas īsti ir SOD, jo mani noteikti nevarētu pārliecināt par tā lietošanu gadījumā, ja tas ir ķīmiski radīts savienojums. Atradu informāciju, ka tas ir antioksidatīvais enzīms, kas dabiski ir cilvēka organismā un palīdz cīnīties ar brīvajiem radikāļiem. Brīvie radikāļi, kā zināms, uzbrūk organisma šūnām un tās grauj, tas ir galvenais cēlonis stresam un organisma nespējai cīnīties pret nelabvēlīgiem ārējās vides faktoriem. Ar brīvajiem radikāļiem cīnās antioksidanti, kas dabiski atrodas organismā, un SOD ir viena no primārajām antioksidantu sistēmā esošajām vielām.

Pētījumos gan pierādīts, ka dabiski esošais SOD daudzums organismā pēc 25 gadu vecuma sāk strauji samazināties. Šo enzīmu pastiprināti var zaudēt pastāvīga stresa ietekmē. Bet sāpīgākais, ka mūsu ķermenis vairs nav spējīgs pats tikt galā. Tāpēc esot ieteicams, pat nepieciešams SOD uzņemt papildus ar uztura bagātinātājiem. Tā kā šim enzīmam ir antioksidanta iedarbība šūnu līmenī, tas cīnās pret oksidatīvo stresu, pozitīvi ietekmējot fiziskās un garīgās veselības stāvokli.

Atradu arī sižetu, kurā Rīgas Stradiņa universitātes Bioķīmijas zinātniskās laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks asociētais profesors Andrejs Šķesters stāsta, ka labs, dziļš miegs nodrošina mieru iekšējā pasaulē, savukārt miega pietiekamību organismā nodrošina neiromediators serotonīns, SOD un magnija L-pidolāts. Viņš skaidroja, ka SOD pirmais uzdevums ir darīt visu, lai gremošanas sistēma būtu vesela un spētu ražot iespējami daudz serotonīna, kas nepieciešams pilnas laimes sajūtai. Viņš īpaši uzsvēra, ka SOD nodrošina miegu naktī, bet nerada miegainību, kad esam nomodā. Šajā stāvoklī tas uzlabo koncentrēšanos un samazina stresu dienas gaitās.

Sava izziņas procesa nākamajā solī atradu, ka viens no dabā pieejamajiem SOD avotiem ir īpaši apstrādāts – mikrokapsulēts – sulas koncentrāts no tikai vienā Francijas reģionā selekcionētas melones Cucumis melo L. Cantaloup. Tas arī ir manas priekšnieces minētā produkta – bioaktīvā uztura bagātinātāja LYL zen – sastāvā, ko, balstoties uz zinātniski pierādītiem iedarbības rezultātiem, piedāvā Latvijas farmācijas uzņēmums LYL love your life®.

Kad aptiekā jautāju pēc LYL zen, farmaceite man iedeva stilīgu sūnu zaļu kastīti, sakot, ka klienti produktu iegādājoties atkārtoti, jo atzinuši par labu palīgu ne tikai veselīgam naktsmieram, bet arī koncentrēšanās spēju uzlabošanai dienas laikā un dzīves kvalitātei kopumā. Viņa pastāstīja, ka LYL zen augsti antioksidatīvā sastāva kombinācija nostiprina organisma dabiskās aizsargspējas noturībai pret stresu un nervu pārslodzi, liedzot to organismam uzkrāt.

Viņa īpaši uzsvēra, ka LYL zen ir Latvijas tirgū iedarbīgākais dabiskais līdzeklis stresa ietekmes mazināšanai ilgstošā laika posmā, jo jau pēc produkta nepilna mēneša lietošanas ir jūtami rezultāti: par 63% samazinās tādi stresa izraisīti simptomi kā bezmiegs, aizkaitināmība, nespēks, mentāls un fizisks nogurums, par 22% samazinās uzkrātais stress, un par 23% uzlabojas mentālais sniegums. Tas pierādīts divos godalgotos klīniskos pētījumos.[4] Turklāt sastāva kompozīciju papildina augsti bioefektīvs magnija L-pidolāts, kas veicina normālu nervu sistēmas darbību.

Produkta aprakstā vēl izlasīju, ka, pateicoties mikrokapsulācijai, LYL zen sastāvs ir aizsargāts pret kuņģa skābes uzbrukumiem, tādējādi nodrošinot maksimālu iedarbību.

Jau trīs nedēļas lietoju mazās, smaragdzaļās kapsulas, un jāatzīst, ka guļu labāk (piebildīšu, naktis nav kļuvušas vēsākas) un, kas interesanti, darba pienākumus pildot, manī vairs nav panikas, ka varu nokavēt vasaru. Izbaudiet vasaru par visiem 100 procentiem!

Jūnijā bioaktīvais uztura bagātinātājs LYL zen pieejams aptiekās un interneta aptiekās ar atlaidi līdz 20%.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

