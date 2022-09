Atsākas laiks, kad arvien vairāk uzturēsimies telpās. Kā šajā periodā izvairīties no saslimšanām?

Atsākoties laikam, kad arvien vairāk uzturamies telpās, visbiežāk izplatītas ir augšējo elpceļu saslimšanas. Šajā laikā jācenšas uzturēt imunitāti, lietojot D vitamīnu, veselīgi ēdot un pietiekami daudz guļot, kā arī atvēlot laiku fiziskām aktivitātēm un atpūtai un uzturot pozitīvu garastāvokli, stāsta ģimenes ārste Zitmane. Tāpat atcerieties pietiekami bieži mazgāt rokas un vēdināt telpas.

Savukārt, cenšoties pasargāt no vīrusiem un saaukstēšanās bērnus, jāsaprot, ka bērnībā veidojas imunitāte, organisms “iepazīstas” ar vīrusiem, mācās ar tiem tikt galā. Tāpēc var gadīties, ka bērns bieži slimo, skaidro ģimenes ārste. Tas ir normāli, un nav jāsatraucas un jāmēģina bērnu pārmērīgi pasargāt. Lai atbilstošā veidā pasargātu bērnus no vīrusiem un saaukstēšanās, jāizvēlas bērniem piemērots apģērbs – nedrīkst ne pārtuntulēt, ne ļaut nosalt. Jāievēro arī visi vispārīgie, iepriekš minētie imunitātes stiprināšanas pamatprincipi.

Vīrusu profilakse

Vīrusu profilaksei vienkārši jārūpējas, lai organismā viss būtu labi – jāēd veselīgs uzturs (tostarp svaigi augļi un dārzeņi), jāuzņem pietiekams daudzums šķidruma (vismaz 1,5 litri dienā), vajadzīgas fiziskas aktivitātes (vismaz 1 stunda dienā), kā arī jāpavada laiks svaigā gaisā. Jāseko, lai D vitamīna līmenis būtu optimāls – tam jābūt apmēram no 50 līdz 90, uzsver ģimenes ārste Zitmane.

Šie ieteikumi var noderēt imunitātes stiprināšanai, lai vīrusus izslimotu vieglāk. Tomēr jāatceras, ka “dabiskā imunitāte” negarantē vieglu saslimšanu, tāpēc jāizvēlas drošākas profilakses iespējas, kas nodrošina stabilāku un pilnvērtīgāku imunitāti – gan pret gripu, gan pret Covid-19 ir iespējama un ieteicama vakcinācija.

Farmaceites padoms

Jureviča uzsver, ka, tuvojoties vīrusu un saaukstēšanās laikam, ir īpaši svarīgi rūpīgi ievērot personīgo higiēnu un profilakses pasākumus:

kārtīgi mazgājiet un dezinficējiet rokas;

klepojot un šķaudot, piesedziet muti ar elkoni;

ja ir saslimšanas simptomi, palieciet mājās;

rūpējieties par vispārēju veselīgu dzīvesveidu un imunitātes stiprināšanu, kur liela nozīme ir kvalitatīvam miegam un regulārām mērenām fiziskām aktivitātēm, kā arī pilnvērtīgam uzturam.

Savukārt no vitamīniem stiprināt imunitāti palīdzēs C vitamīns – vislabāk organismā tas asimilējas no sezonālajiem svaigiem dārzeņiem, ogām, piemēram, upenēm, kāpostiem, āboliem un citiem. Pietiekams D vitamīna līmenis organismā palīdz nodrošināt adekvātu imūnās sistēmas šūnu atbildes reakciju uz kaitīgiem ārējiem vides faktoriem.

Tikmēr minerālvielas selēns un cinks ir spēcīgi antioksidanti, kas stiprina imunitāti.

Organisma stiprināšanai var izmantot arī dabas palīgus. Dabīgā “antibiotika” – ķiploks ir plaša spektra pretmikrobu līdzeklis. Savukārt ehinācija, plūškoka ogas, ingvers un citi augi un to preparāti palīdz uzlabot imūnsistēmas darbību.