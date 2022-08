Līdztekus slāpju sajūtai ir vairāk nekā 10 norādes, lai padzertos

“Lai arī atūdeņošanās var notikt jebkuros laika apstākļos, ir labi, ka karstajās dienās, kurām, turklāt pievienojušās arī tā saucamās tropiskās naktis, par visa organisma “mitrināšanu” būtu padomāts īpaši,” rosina “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone, un atzīst, ka aptiekā nereti nākas apmeklētājiem, jo sevišķi senioriem un īpaši svelmē, atgādināt par padzeršanos.

Šovasar veiktā „Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras „Norstat” aptauja liecināja, ka 18 % aptaujāto vispār neseko, cik daudz ūdens dienā izdzer, bet puse izdzerto ūdens daudzumu diennaktī regulē vienīgi pēc pašsajūtas. Līdztekus slāpju sajūtai, speciālistiem ir ieteikumu komplekts, pēc kuriem vajadzētu vadīties, lai ķermenim pietiktu tik ļoti vajadzīgā šķidruma.

Tātad – kad vajadzētu ne tikai apsvērt padzeršanos, bet patiešām arī to darīt?

Kad gribas našķoties

Lielākā daļa cilvēku neapzinās, ka viņi ir izslāpuši, tāpēc ķeras pie ēdiena (te jāatgādina, ka arī piens, kefīrs, saldinātie dzērieni ir uzskatāmi par ēdienu!). Smadzenes reizēm neatšķir šos ierosinātājus – izsalkumu un slāpes. Tāpēc, pirms dodaties pie ledusskapja, vispirms izdzeriet nedaudz ūdens. Nogaidiet dažas minūtes, lai saprastu, vai vēl aizvien jūtat izsalkumu.

Pēc pamošanās

Uzreiz pēc pamošanās ir viens no labākajiem diennakts brīžiem, lai kārtīgi padzertos ūdeni. Kaut arī organisms vēl ir “samiegojies” un slāpes nav jūtamas, ķermenis pēc nakts (jo sevišķi karstas!) noteikti zaudējis daudz šķidruma. Lai sekmīgāk iesāktu šo ikrīta rituālu, pievienojiet ūdens glāzei pus citrona sulas – tā uzņemsiet arī kādu antioksidantu, fitoelementu, C vitamīna un kālija daudzumu.

Ikreiz, kad svīstam

Viss, kas liek jums svīst – pirts vai karstā vanna, svelme un ļoti silta lietaina diena pēc tās – liks jūsu ķermenim zaudēt šķidrumu. Tāpat ir ar vingrošanu. Kad muskuļi sasilst, ķermenis svīst, lai atdotu siltumu. Visos šajos gadījumos nepieciešams izdzert daudz ūdens.

Pirms un pēc treniņa

Lai kompensētu treniņa vai smaga fizika darba laikā zaudēto šķidrumu bez ūdens neiztikt. Cik daudz? Pirms strādājat vai aktīvi pavadāt laiku ārā, piepildiet pudeli ar 450 līdz 550 ml ūdens. Dzeriet 170 līdz 340 ml apmēram ik pēc 10-15 minūtēm, kamēr esat aktīvs. Pēc darba izdzeriet vēl 400 līdz 600 ml.

Slimojot

Kad neesat vesels, hidratācija ir atveseļošanās atslēga. Tādi simptomi kā caureja, vemšana un drudzis var izraisīt lielu ūdens zudumu. Jau parādoties pirmajām slimības pazīmēm, dzeriet daudz ūdens, īpaši, ja neesat izsalcis. Izvairieties no alkohola un kofeīnu saturošiem dzērieniem. Tie vēl vairāk “izsusinās” organismu.

Pārlidojumos

Vai esat kādreiz nobrīnījušies, kāpēc lidojot esat tik izslāpis un āda paliek sausa? Tas saistīts ar augstumu. Jo augstāk paceļas lidmašīna, jo sausāks kļūst gaiss lidmašīnas salonā— un aptuveni puse no gaisa, kas ir salonā, ieplūst no ārpuses. Lai cīnītos pret īpaši zemu mitruma līmeni, lidojuma laikā ņemiet līdzi tukšu ūdens pudeli, lai to pēc vajadzības uzpildītu.

Masāžas laikā

Masieris būs pateicīgs, ja pirms masāžas būsiet kārtīgi padzēries. Muskuļi būs mīkstāki un elastīgāki. Tas atvieglos manipulācijas ar jutīgajiem audiem. Turklāt pateicoties masāžai, no organisma tiek izdalīts daudz ūdens, tāpēc, ja tiek veikta dziļo audu masāža vai cita spēcīga masāža, padzerties ir jo īpaši svarīgi.

Pirms menstruācijām

Jūs varat mazināt pirmsmenstruālo diskomfortu un vēdera uzpūšanos, dzerot daudz ūdens pirms menstruācijām, kā arī to laikā. Viens no lielākajiem krampju vai galvassāpju cēloņiem ir dehidratācija. Nesen veiktais pētījums par jaunām sievietēm ar dismenoreju — ļoti sāpīgām menstruācijām — atklāja, ka, uzņemot vairāk ūdens, cikls saīsinājās, mazinājās iegurņa sāpes un retāk bija nepieciešamība lietot pretsāpju medikamentus.

Pēcpusdienā

Dienas otrajā pusē visai bieži piedzīvojam spēku izsīkumu. Tomēr uzreiz vēl neķerieties pie kārtējās kafijas tases. Tā vietā izdzeriet glāzi ūdens. Variet pievienot nedaudz citrona sulas vai citu aromatizētāju, lai uzlabotu garastāvokli. Kāpēc tā? Kā ziņo British Journal of Nutrition, hidratācijas stāvoklis tieši ietekmē garastāvokli, atmiņu un vizuālo uztveri.

Kad ir galvassāpes

Viens no galvenajiem migrēnas izraisītājiem ir dehidratācija. Ir atzīts, ka pat neliels šķidruma uzņemšanas samazinājums var izraisīt intensīvas galvassāpes. Dažos gadījumos pat nepieciešama medicīniska palīdzība. It īpaši, ja ir nosliece uz migrēnu, vienmēr jātur pa rokai ūdens pudele un rūpīgi jāseko līdzi uzņemtajam ūdens daudzumam. Ja jūtat, ka tuvojas sāpju lēkme, glāze ūdens var glābt.

Pirms ēšanas

Ūdens dzeršana pirms ēdienreizes jeb “vēdera piepildīšana pirms maltītes” var palīdzēt zaudēt svaru. Nelielā pētījumā tā dalībnieki apmēram 30 minūtes pirms ēdienreizes izdzēra 500 mililitrus ūdens. 12 nedēļu laikā viņi zaudēja gandrīz par 1,4 kg vairāk nekā tie, kuri tā nedarīja.

Kad vēlaties zaudēt svaru

Ūdens ir vairāk nekā bezkaloriju dzēriens, kas, mehāniski piepildot vēderu, var radīt sāta sajūtu. Ūdens var arī paātrināt vielmaiņu. Kādā pētījumā 50 sievietes ar lieko svaru pusstundu pirms brokastīm, pusdienām un vakariņām izdzēra apmēram divas tases ūdens, neveicot nekādas izmaiņas savā ēdienkartē.

Pēc astoņām nedēļām viņas zaudēja svaru un pazemināja ķermeņa masas indeksu un arī kopumā uzlaboja veselības stāvokli. Ūdens arī paātrina lipolīzi – ķermeņa tauku sadedzināšanas procesu enerģijas iegūšanai.

Kad jākoncentrējas

Vai zinājāt, ka gandrīz trīs ceturtdaļas jūsu smadzeņu satur šķidrumu? Ja šķidruma līmenis krīt pārāk zemu, šī orgāna asinsvadi sašaurinās. Tas var ietekmēt koordināciju, īstermiņa atmiņu, uzmanības spēju un izturību. Tāpēc, ja jūtaties noguris un apjucis, nevis tveriet pēc enerģijas dzēriena vai kafijas, bet vienkārši izdzeriet ūdeni. Tas palīdzēs!

Cik daudz ūdens ir jāizdzer?

Vidēji veseliem pieaugušajiem labāk ir lietot vairāk šķidruma — vīriešiem ir ideāli tie būtu 3,6 l (15,5 tases) dienā, savukārt lielākajai daļai sieviešu pietiek ar 2,7 l (11,5 tasēm) dienā ieskaitot šķidrumu no visiem ēdieniem un dzērieniem. Tomēr katra vajadzības ir atkarīgas no veselības, dzīvesveida un klimata.

Tradicionāli tiek minētas arī vidēji 8 glāzes ūdens. Lai noskaidrotu, cik daudz šķidruma nepieciešams tieši jums, konsultējieties ar savu ārstu, uztura speciālistu vai farmaceitu.

Ko vēl iesaka farmaceite

“Iespējams, ir vērts iegādāties minerālūdeni, jo tas papildus būs bagātināts ar sāļu kompleksiem. Aptiekā ir nopērkami uztura bagātinātāji – putojošās tabletes, ko var lietot dehidratācijas gadījumos.

To sastāvā ietilpst dažādi mikroelementi – nātrijs, kas kopā ar kāliju veicina ūdens regulēšanu organisma šūnās, kā arī nodrošina barības vielu iekļūšanu šūnā, nātrija joni piedalās nervu impulsu pārvadē un aktivizē fermentus. Kālijs nepieciešams ne tikai sirdij, bet arī kauliem, gludajai muskulatūrai, optimālai šķidruma bilancei organismā, kā arī normālai nervu sistēmas darbības uzturēšanai.

Kālijs ir viens no svarīgākajiem minerāliem asinsspiediena regulēšanai. Ir arī magnijs, C vitamīns, kalcijs un glikoze, kas nepieciešama šūnu enerģijai. Pat neliels pastāvīgs kālija un magnija deficīts var apgrūtināt ikdienas gaitas, jo rodas tādi simptomi kā krampji, traucēta kuņģu zarnu trakta darbība un parādās sirds un asinsvadu darbības traucējumi.

Ir līdzekļi, ko var sajaukt kopā ar dzeramo ūdeni un paņemt līdzi izbraukumā vai darba gaitās. Savukārt, ja organisma dehidratācija ir notikusi caurejas dēļ, tad ir ieteicams lietot līdzekli, kurš gan samazinās caureju, gan atjaunos organisma elektrolītu balansu.

Labākais, ko varam darīt jau tūlīt pēc raksta izlasīšanas, ir – doties padzerties,” ar smaidu nosaka „Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone, aicinot būt veseliem un žirgtiem!