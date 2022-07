Revolūcija zobu kopšanā

Atklāts, ka slikts zobu un smaganu stāvoklis ietekmē organisma vispārējo veselību – asinsrites sistēmu, grūtniecību, diabētu un pat Alcheimera slimības attīstību. Jaunatklājumi zinātnē ir ikdiena, tāpēc nav jābrīnās, ka arī Latvijā beidzot ir ieviestas īpašās jonu zobu birstes IONICKISS, kas patlaban gūst popularitāti Eiropā un palīdz kvalitatīvāk un vieglāk iztīrīt zobus.

Kas ir nepieciešams, lai zobi būtu veseli?

Droši vien mēs visi zinām parasto mutes higiēnas “trīsvienību”: zobu tīrīšana ar zobu birsti, zobu diegs un profilaktiskie zobārsta apmeklējumi.

Zobu kopšanas būtība ir pēc iespējas kvalitatīvāk iztīrīt pārtikas atliekas, lai tās nekļūtu par barību baktērijām, kas vēlāk labprāt “pamielosies” arī ar mūsu zobu emalju un veicinās kariesa rašanos. Mehāniskais darbs ar zobu birsti no rīta un vakarā ir galvenā aplikuma noņemšanas metode. Taču izrādās, ka šo darbu var krietni atvieglot, izvēloties īpašu jonu zobu birsti.

Kas ir jonizācija, un kā tā tiek izmantota, tīrot zobus

Jonizācijas būtība ir vienkārša – elektrizējot molekulas un atomus, tie pārvēršas jonos ar pozitīvu vai negatīvu lādiņu. Dabā viss ir balstīts uz polaritāti. Kā zināms, pretējā lādiņa daļiņas pievelk viena otru. Zinātnieki jau sen ir pamanījuši negatīvo jonu dziedinošo iedarbību. Jonizācija tiek izmantota dažādās jomās, piemēram, mums ir labi pazīstami jonizatori, kas attīra gaisu. Ar laiku šis princips tika piemērots arī mutes dobuma kopšanā.

Zobu virsmai ir negatīvais lādiņš (-), bet aplikumam – pozitīvais lādiņš (+), tāpēc tas tik labi pielīp pie zobiem. Izmantojot šīs zināšanas, tika izstrādātas jonu zobu birstes, kas spēj radīt negatīvo jonu plūsmu un novirzīt to uz zobiem. Kas notiek tālāk? Tiek mainīts zoba virsmas lādiņš, tāpēc aplikums, kam ir pozitīvais lādiņš, no zobiem tiek viegli noņemts, jo tas tiek virzīts virzienā no zoba virsmas uz birstes sariem, kam ir pretējais (negatīvais) lādiņš.

IONICKISS – lai zobu tīrīšana būtu vienkāršāka

Pirmo jonu zobu birsti pirms vairāk nekā 30 gadiem izstrādāja japāņu izgudrotājs Hiroši Hukuba – tas bija pašreizējās IONICKISS zobu birstes prototips. Maksimālai efektivitātei modernā jonu birste IONICKISS ir pilnveidota kopā ar Tokijas Tehnoloģiju institūta zinātniekiem un patentēta.

Zobu birste darbojas divējādi: mehāniski un jonizējoši. Mehāniski tā darbojas tāpat kā jebkura cita zobu birste – tīrot zobus, ar mehāniskām kustībām aplikums tiek notīrīts no zobiem un smaganām. Bet tas, ka zobu birste ir jonizējošā, ļauj aplikumu noņemt vieglāk. Negatīvo jonu plūsmu ģenerē iebūvētā baterija. Viss, kas jums jādara – tīrot zobus, jātur birstes rokturis, pieskaroties tā metāla daļai ar mitru roku. Tas izjauc jonu saiti starp aplikumu un zobiem, padarot aplikumu daudz vieglāk noņemamu pat grūti aizsniedzamās vietās.

Ar klīniskajiem pētījumiem ir pierādīts, ka šīs jonu zobu birstes noņem par 48 % vairāk aplikuma nekā parastās zobu birstes.

IONICKISS jonu zobu birstes var būt ne tikai standarta (mehāniskās), bet arī elektriskās, kas apvieno unikālās jonu un skaņas tehnoloģijas. Gan mehāniskajām, gan elektriskajām zobu birstēm IONICKISS ir maināmās galviņas, tāpēc ikviens var izvēlēties sev vēlamo galviņas izmēru un saru mīkstumu.

Vēl viena lieliska IONICKISS zobu birstes īpašība ir tā, ka tās var efektīvi lietot arī bez zobu pastas. Iespēja lietot birsti bez zobu pastas patiks ikvienam, kam rūp, ko liek mutē. Īpaši aktuāli tas ir ceļotājiem, kad ne vienmēr ir iespējams iztīrīt zobus ar pastu, kā arī cilvēkiem ar alerģijām. Tas patiks arī cilvēkiem, kuriem ir bērni, kas regulāri norij zobu pastu vai kuriem nepatīk tās garša.

Pareizi kopti zobi un smaganas palīdz ne tikai uzturēt veselīgu mutes dobumu, bet arī ļauj retāk vērsties pie ārstiem, lai saņemtu dārgās zobu ārstēšanas vai higiēnas procedūras.

Raksts tapis sadarbībā ar IONICKISS.LV.