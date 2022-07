Pasaules hepatīta dienā Latvijā uzsvērs plašākas testēšanas nepieciešamību

Ar dažādu mediju starpniecību un sociālajos tīklos vadošie infektologi un hepatologi, kā arī citi speciālisti aktīvāk informēs sabiedrību par prioritātēm, kas sekmētu, ka arī Latvija izpilda Pasaules Veselības organizācijas nosprausto mērķi – līdz 2030. gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai.

Latvijā ar C hepatītu ir inficēti aptuveni 40 000 iedzīvotāju, taču nav skaidrs precīzāks apjoms inficēto, jo Latvijā joprojām ir daudz cilvēku, kuri nezina, ka ir inficēti ar C hepatītu, jo nekad nav nodevuši analīzes šīs infekcijas noteikšanai. Daudz neskaidrību rada arī tas, ka C hepatīta pārbaudes nav saistošas un ir brīva izvēle pacientiem psihoneiroloģiskajās slimnīcās, sociālajos centros, patversmēs un arī ieslodzījuma vietās, uzsver Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” (LIC) Aknu slimību nodaļas vadītāja un LIHHASA viceprezidente, asoc. prof. Ieva Tolmane.

Ārste iesaka - jāveicina visas sabiedrības interese par skrīningu, katram iedzīvotājam pārbaudoties vismaz reizi mūžā. Tāpat nozīmīga ir tādu profesiju pārstāvju skrīnēšana, kuru veicējiem jāsaskaras ar nelaimes gadījumiem, svešām asinīm, piemēram, policistiem, glābējiem, ārstiem. “C hepatīta pacientiem būtu nepieciešama arī iespēja vizītei pie infektologa bez ģimenes ārsta nosūtījuma, jo praksē daudzi inficētie ir tādi, kam pat nav ģimenes ārsta, taču viņi apdraud ne tikai sevi, bet arī sabiedrību, jo C hepatīts ir infekcija,” pauž Ieva Tolmane.

Hepatoloģe uzsver, ka mūsdienās 95% gadījumu C hepatītu ir iespējams pilnībā izārstēt, jau vairākus gadus pacientiem Latvijā ir pieejama efektīva terapija, kuru apmaksā valsts, taču ārstēt iespējams tikai tos pacientus, kuri zina savu diagnozi. Tāpēc Pasaules Veselības organizācijas mērķa izpilde lielā mērā ir atkarīga no sabiedrības organizētības un budžeta pieejamības skrīningam un ārstēšanai. Lai sasniegti PVO nosprausto mērķi, Latvijā ik gadu būtu jāārstē vismaz 3000 pacientu.

Zināms, ka patlaban Veselības ministrija strādā pie HIV infekcijas, seksuāli transmisīvo infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes.

“Ceram, ka šī plāna īstenošana uzlabos skrīningu dažādās riska grupās, un Latvijai būtu nepieciešamas valsts mēroga vadlīnijas hepatīta izplatības ierobežošanai, līdzīgi kā savulaik infektologi izstrādāja vadlīnijas ģimenes ārstiem,” pauž Ieva Tolmane, atgādinot, ka ar C hepatītu neslimo tikai dažādas riska grupas, bet ar to var inficēties arī izmantojot skaistumkopšanas pakalpojumus, piemēram, manikīru, pedikīru, tetovēšanu, arī var inficēties seksuāli transmisīvā ceļā vai sniedzot kādam pirmo palīdzību, retos gadījumos to var iegūt arī medicīnas iestādēs, piemēram, apmeklējot zobārstu.

Pasaules hepatīta dienu 28. jūlijā noteica Pasaules Veselības organizācija 2010. gadā. Katru gadu šai dienai ir savs sauklis, un šogad tas ir: “Es nevaru gaidīt!” Es nevaru gaidīt, kad mani inficēs kāds, kurš nav testēts. Es nevaru gaidīt, kad man draudēs aknu ciroze vai aknu vēzis. Es nevaru gaidīt, es pārbaudos uz C hepatītu.

Kur var pārbaudīties uz C hepatītu?

1. Nododot asinis kā donoram – visi donori tiek testēti uz B un C hepatītu un HIV infekciju

2. HIV profilakses punktos – anonīmi un bez maksas visā Latvijā (www.spkc.gov.lv)

3. Pie ģimenes ārsta

4. Par maksu jebkurā laboratorijā, nododot anti-HCV