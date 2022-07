Arī ilgstoša sēdēšana un sintētisks apģērbs var provocēt proktoloģiskas problēmas tur, lejā

Kādiem simptomiem pievērst uzmanību un kā rīkoties – skaidro proktoloģe-ķirurģe, starptautiska lāzeroperāciju trenere Veselības centru apvienībā Baiba Putniņa un “Mēness aptiekas” farmaceite Viktorija Skurjate.

Kad matiņi aug uz iekšu

“Zinātniski to sauc Sinus pilonidalis jeb astes kaula epiteliālo eju iekaisums. Vienkārša valodā – matiņi aug nevis uz āru, bet uz iekšu audos, veidojas mazas atveres, strutaini bumbulīši astes kaula apvidū, var būt sāpes, paaugstināta temperatūra. Provocēt var, piemēram, ilgstoša sēdēšana karstā laikā uz ādas sēdekļiem, sintētisks apģērbs. Dažreiz cilvēks pat nezin, ka viņam ir tāda problēma, līdz tā saasinās un liek par sevi manīt. Ieteicams būtu doties uz konsultāciju pie speciālista,” saka Baiba Putniņa, proktoloģe-ķirurģe, starptautiska lāzeroperāciju trenere Veselības centru apvienībā un piebilst, ka tad, ja tomēr uzreiz nav iespējams tikt pie ārsta, iekaisuma vieta jāapstrādā ar dezinficējošu līdzekli.

Viktorija Skurjate stāsta: “Dezinficēšanai aptiekā var iegādāties povidonjodu saturošu līdzekli, kas ir efektīvs pret baktērijām, sēnītēm, sporām, vīrusiem un protozojiem (vienšūnas organismi), vai šķīdumu brūču tīrīšanai, skalošanai un mitrināšanai, kas satur, piemēram, antimikrobo vielu, poliheksanīdu, virsmaktīvo vielu betaīnu. Antiseptisku pretiekaisuma funkciju pilda arī kālija permanganāta jeb zilo graudiņu vanniņas, taču to sagatavošana un lietošana ir mazāk ērta.”

Proktoloģe uzsver: “Astes kaula epiteliālo eju iekaisumu vajadzētu ārstēt, veicot operāciju, un to var darīt arī vasarā. Ar endoskopisku metodi tiek ievadīta maza kamera un epiteliālās ejas – iztītas un apstrādātas ar speciālu lāzeru gan no iekšpuses, gan ārpuses. Pēc operācijas nav nepieciešams atkopšanās laiks.”

Strutains iekaisums jeb akūts paraproktīts

Akūts paraproktīts nozīmē to, ka perianālaja apvidū dažādu faktoru ietekmē pēkšņi rodas strutains iekaisums. Proktoloģe norāda: “Piemēram, ir kāda anatomiska īpatnība, kā rezultāta veidojas iekaisums, vai to provocē ieaudzis matiņš, vai arī ir hroniska fistula – taisnās zarnas savienojums ar ādu. Par to ar pat nenojaust, kamēr kādu apstākļu ietekmē (karsts laiks, alkohola lietošana, iešana pirtī) rodas iekaisums un atklājas, ka pie vainas ir fistula.”

Ārste teic, ka tad, ja anālajā apvidū ir kāda jau zināma hroniska slimība vai arī rodas iepriekš nebijusi infekcija, noteiktos apstākļos tā var komplicēties ar paraproktītu. Tādā gadījumā būs jāmeklē speciālists un jādodas uz slimnīcu, jo plašs iekaisums jāārstē ķirurģiski.

Nieze un perianālais dermatīts

Niezei anālajā apvidū var būt dažādi iemesli. Karstā laikā, vairāk svīstot, nēsājot peldkostīmu, nieze pastiprinās un ir jāmeklē tās iemesls. “Visbiežāk atklājas, ka niezi pastiprina hemoroīdi, otrs biežākais iemels – parazitālās slimības (lentenis, spalīši). Šai ziņa uzmanīgākiem jābūt tiem, kuriem ir mazi bērni vai mājdzīvnieki, ko izved pastaigās ārā. Niezes iemesls var būt arī sēnīšu infekcija vai kāda hroniska ādas slimība, kas mēdz izpausties kā perianāla nieze un dermatīts. Nereti, nonākot pie speciālista ar perianālās niezes simptomu, atklājas kāda cita slimība, kas izpaužas šajā apvidū, kur karstumā izdalās papildu sviedri un vairojas baktērijas,” skaidro Baiba Putniņa.

Iekaisuma profilakse

Regulāri ievērot higiēnu.

Izvēlēties “elpojošu” apģērbu, izvairīties no sintētiskas apakšveļas.

Sievietēm karstā laikā ikdienā nevajadzētu lietot higiēniskos ieliktnīšus, lai neveidojas labvēlīga vide svīšanai un baktērijām.

Akūtā situācijā var lietot lokālu preparātu (tiesa, būtu jāsaprot, pie vainas ir iekaisums vai hemoroīdi), kas mazina tūsku, sāpes, kādu atvēsinošu vannu vai procedūru.

Pie iekaisuma un hemoroīdiem nekāda gadījuma nedrīkst veikt sildošas procedūras.

Ja ir simptomātiska proktoloģiska slimība, jāizvairās gan no pirts apmeklējuma, gan gāzētiem dzērieniem, gan alkohola lietošanas – jo īpaši no alus, vīna, šampanieša.

Nevajadzētu peldēt, ja ir iekaisums vai atvērta brūce. Taču, ja āda un gļotādas barjera nav pārrauta, drīkst peldēt peldvietās ar atbilstošu ūdens kvalitāti.

Ja ir kāda proktoloģiska problēma, nekautrēties meklēt speciālistu.

Asinsvadu mezgli TUR – hemoroīdi

Vasaras sezonā hemoroīdi var gan jūtami izpausties pirmo reizi, gan arī saasināties. “Viens no iemesliem – venoza stāze, tūska, kas bieži vien novērojama, uzpampstot kājām. Pat, ja hemoroīdi ilgstoši ir bijuši remisijā, karstā laikā rodas lielāka tūska, var sajust vienu vai vairākus veidojumus, vai pēc tualetes hemoroīds var izslīdēt uz āru, var parādīties nieze, asiņošana. Ārstam jānovērtē, cik smags ir stāvoklis. To atvieglot un mazināt var ar medikamentiem, taču, ja slimība ir progresējusi, jādomā par kādu radikālu ārstēšanas metodi. Mūsdienām atbilstošākas būs dažādas lāzera procedūras” saka proktoloģe.

Farmaceite Viktorija Skurjate stāsta, ka aptiekas piedāvājumā ir dažādi medikamenti ziežu un svecīšu formā, kas mazina niezi, darbojas antiseptiski, veicina audu reģenerāciju, novērš iekaisuma procesus:

“Ja hemoroīdi nav akūtā stadijā, piemērotas būs dabīgās izcelsmes ziedes un svecītes. Pieejamas ir arī ķīmiska sastāva zāles – sveces, ziedes, kas satur tribenozīdu – tas iedarbojas uz iekaisuma cēloni sīkajos asinsvados, lidokaīnu, kas nekavējoties mazina niezi, dedzinošo sajūtu un remdē sāpes. Nereti ir ieteicams šādus preparātus kombinēt ar iekšķīgi lietojamajiem medikamentiem, kas satur bioflavonaīdus – hespiridīnu un diosmīnu, vai eskuzāna līdzekļus. Parasti kursa ilgumam ir ne mazāks vienu, diviem mēnešiem. Šos medikamentus var lietot gan hemoroīdu akūtajā fāzē, gan profilaktiski.”

Hemoroīdu provokatori

Aizcietējums

“Hemoroīdu slimību var paasināt aizcietējums. Tas var rasties, ja, piemēram, lieto pārāk maz ūdens. Pastiprināti svīstot, ūdens no organisma tiek izvadīts, turklāt biezi vien karstā laikā arī pasliktinās apetīte, mazāk gribas kustēties. Ja vairākas dienas nav izgājis vēders, spiešana mēdz paasināt izpausmes – hemoroīds var izslīdēt, nereti veidojas akūta perianāla vēnu tromboze – asins receklītis zemādā, kas var palikt lielāks, sāpīgs, var pēkšņi plīst, pamatīgi nobiedējot.

Dažiem aizcietējumu provocē tā saucamā “tualetes problēma” – nespēja iztukšot zarnas svešā vietā, ciemojoties vai ceļojot.”

Farmaceite norāda: “Ieteicams sākt ar vieglas iedarbības vēdera mīkstinošiem līdzekļiem, piemēram, laktulozes šķīdumu, kam, piemērojot vajadzīgo devu, ir viegla zarnu perislatikas regulācija. Noderīgi var būt arī škiedrvielas un pienskābās baktērijas saturoši pulveri (makrogolum), kas, lietojot reizi pusgadā kursa veidā, veicina zarnu peristaltiku un uzlabo mikrofloru. Ja ir nosliece uz zarnu trakta problēmām, noderēs probiotiskās baktērijas, ko var lietot kā divu, triju mēnešu kursu vai pastāvīgi. Aptiekā ir plašs līdzekļu klāsts, ko var pielāgot, atkarībā no vajadzības un papildu simptomiem.”

Caureja

Baiba Putniņa uzsver, ka hemoroīdi var paasināties arī caurejas dēļ, un tieši vasarā pastāv lielāks risks tajā iedzīvoties. “Caureja var rasties lietotās pārtikas rezultātā, piemēram, ja tā pārāk ilgi atradusies siltumā un ir savairojušās baktērijas, uz ko organisms jutīgi reaģē. To var provocēt arī augļu un dārzeņu lietošana lielākā apjomā nekā ierasts. Caurejas epizodes, bieža tualetes apmeklēšana un tualetes papīra izmantošana rada papildu kairinājumu, audi kļūst tūskaini.

Tātad ne tikai aizcietējumi, bet arī caureja nereti rada hemoroidālās slimības saasinājumu vai akūtu plaisu rašanos.”

Proktoloģe saka, ka cilvēkam pašam būs neiespējami izvērtēt, kas ir par vainu, ja anālajā apvidū parādījies bumbulītis. Tas var būt gan hemoroīds, gan tromboze, gan iekaisums – sākums paraproktītam. Tā kā katrā no minētajiem gadījumiem ir atšķirīga ārstēšana, vajadzētu doties pie ārsta speciālista.

7 proktoloģes padomi, kā izvairīties no saasinājuma