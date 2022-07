D vitamīns palīdz, bet par citiem ir šaubas

Mazāk zināms varētu būt fakts, ka atsevišķus vitamīnus un minerālvielas mēdz papildus nozīmēt vīrusu izraisītu infekciju ārstēšanā. Taču tiem, kas to zina, rodas loģisks jautājums, vai kādi no vitamīniem un minerālvielām varētu palīdzēt arī atlabt no Covid-19. Biežāk izmantotie ir D vitamīns, cinks un C vitamīns. Pētnieku grupa veica metaanalīzes pētījumu, lai noskaidrotu, vai šīm uzturvielām ir klīniski nozīmīga loma Covid-19 gadījumā.

Pavisam atlasīja 26 pētījumus, kas aptvēra datus par 5633 Covid-19 slimniekiem. Deviņos no tiem tika pētīta C vitamīna ietekme – netika atrasta nekāda korelācija ar īsāku uzturēšanās laiku slimnīcā, intubācijas nepieciešamību vai nāvi. Četrpadsmit pētījumos par D vitamīnu tika atrasta korelācija ar īsāku uzturēšanās laiku slimnīcā un samazinātiem intubācijas rādītājiem, bet tā lietošana neietekmēja mirstības rādītājus. Piecos pētījumos tika apskatīta cinka ietekme uz mirstības rādītājiem, bet korelācija netika atrasta.

Secinājumi? Papildu uzturvielu lietošana mirstības rādītājus diemžēl nesamazina, vismaz pēc šā brīža datiem. Taču parūpēties par to, lai uzturvielu rezerves būtu optimālas, par sliktu nenāks. Covid-19 vīruss noteikti nav vienīgais iemesls, lai pārskatītu savu ēdienkarti.