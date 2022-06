Brīvība no brillēm arī bērniem – nakts lēcas!

Kas ir nakts lēcas?

No citiem redzes korekcijas līdzekļiem nakts lēcas atšķiras ar to, ka tiek lietotas tikai tad, kad cilvēks atpūšas jeb nakts laikā. Īpašās cietās lēcas ir izgatavotas no speciāla materiāla ar īpaši augstu skābekļa caurlaidību, tādēļ ar tām ir droši naktī gulēt.

Vienkāršoti skaidrojot, speciāli piemeklēta kontaktlēca gulēšanas laikā izmaina acs radzenes formu, līdz ar to dienas laikā nav nepieciešami papildu redzes korekcijas līdzekļi – nav jālieto brilles vai dienas kontaktlēcas, jo redzes asums ir uzlabojies. Redze tiek koriģēta diennakts mierīgajā laikā, lai dienas aktīvajā daļā ir pilnīga rīcības brīvība, un aktivitātes neierobežo slikta redze, brilles vai kontaktlēcas.

Alternatīva redzes lāzerkorekcijai un dienas lēcām

Nakts lēcas ir vienīgais redzes korekcijas līdzeklis, kas bez ķirurģiskas iejaukšanās var atbrīvot no briļļu lietošanas ikdienā. Tās ir lieliska alternatīva tiem, kas dažādu iemeslu dēļ vēl nevar vai nevēlas veikt redzes lāzerkorekciju, bet vēlas izbaudīt līdzīgu rezultātu. Turpretī dienas lēcu lietotājiem, kam lēcas rada diskomfortu un neērtības, nakts lēcas var būt piemērots risinājums, jo lēcas ir acīs tikai miera stāvoklī, tādējādi neradot dienas lēcām raksturīgo kairinājumu.

Lielākie ieguvēji ir bērni, jo beidzot ir risinājums, kas arī bērniem sniedz pilnīgu rīcības brīvību ikdienā, ļaujot aizmirst par sliktu redzi un briļļu lietošanu. Turklāt zinātniskajos pētījumos nakts lēcas uzrāda vislabākos rezultātus tuvredzības progresa palēnināšanā un apturēšanā bērniem! Ja bērnam jau kopš mazotnes ir tuvredzība, nakts lēcām ir lielākais potenciāls apturēt tālāku redzes pasliktināšanos. Tas ir saistīts ar kontaktlēcu regulāro iedarbību uz acs radzenes virsējo slāni, kas ilgtermiņā var palīdzēt kontrolēt bērnu acs ābola straujo augšanu.

Pretēji redzes lāzerkorekcijai, nakts lēcu efekts ir atgriezenisks, tādēļ, lai asa redze saglabātos visas dienas garumā, nakts kontaktlēcas ir jālieto katru nakti pirms miega. Ja kontaktlēcas pārstās likt, pēc kāda laika redze atkal atgriezīsies tādā līmenī, kā pirms nakts lēcu lietošanas.

Risinājums nav piemērots visiem

Atbilstību nakts lēcām ir iespējams noteikt tikai padziļinātas izmeklēšanas laikā, jo to ietekmē gan redzes asums, gan vairāki acu parametri. Tā kā ar nakts lēcām tiek gulēts, un lēcas ir gandrīz nekustīgas nakts laikā, ļoti būtiska ir lēcu saderība ar aci. Katram tiek piemeklēts savs īpašais lēcu pāris, ņemot vērā gan acs izmērus, gan refrakcijas kļūdu, kas ir jākoriģē.

Dr. Lūkina acu klīnikā lēcas pieejamas ar stiprumu līdz -6D un astigmātisma korekciju līdz -1.75D, taču labākie rezultāti ir līdz -4D un astigmātismu līdz -1D.

Atšķirībā no dienas kontaktlēcām, kuras ir regulāri jāmaina, pietiek pat ar vienu nakts kontaktlēcu pāri uz gadu, ja vien gada laikā būtiski nemainās kādi rādītāji.

Nakts lēcām nav vecuma ierobežojuma, jaunākie klīnikas pacienti tās lieto jau no 6-7 gadu vecuma, taču vecākiem nopietni jāizvērtē bērna atbildības sajūta un viņa spējas pastāstīt par savām sajūtām. Vecāki var palīdzēt ar lēcu ielikšanu/izņemšanu un kopšanu, taču bērnam ir jāvar pašam pateikt, piemēram, ja viņam ir neērta vai traucējoša sajūta ar lēcām.

Ar domu par nākotni

Bērniem vislielāko prieku rada iespēja nolikt brilles plauktiņā un aizmirst par tām, kamēr tiek lietotas nakts lēcas. Tā ir unikāla redzes brīvības sajūta, ko bērniem spēj sniegt tikai nakts lēcas. Tomēr vecākiem ir svarīgi ņemt vērā, ka, nekontrolējot tuvredzības attīstību bērniem, nākotnē problēmas ar redzi var radīt daudz lielākus apgrūtinājumus. Jo sliktāka ir redze, jo lielāks ir diskomforts, un jo vairāk līdzekļu un uzmanības jāvelta redzes korekcijas līdzekļiem.

