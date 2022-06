Mazajiem onkoloģijas un hematoloģijas slimniekiem palīdzēs īpaši lācīši

Runājot par pacientu pieredzi smagākās situācijās, piemēram, mazajiem onkoloģijas slimniekiem, kuriem nepieciešamas daudz un dažādas sarežģītas un sāpīgas manipulācijas, Straume atzina, ka arī šādos gadījumos “pārsvarā informēšana ir pareizais ceļš”.

Vecākiem jābūt informētiem un iesaistītiem

Ir būtiski, lai bērni un viņu vecāki saņemtu visu nepieciešamo informāciju par pacienta veselības stāvokli, turpmāko ārstēšanu un manipulācijām.

Protams, vienmēr jāņem vērā ģimenes vēlmes, īpaši, ja bērniņam ir ilgstošas hroniskas slimības. “Mēs nevaram iet pret ģimenes vēlmēm. Ja ģimene grib kaut ko neteikt pacientam, tad mēs varam rekomendēt būt atklātiem, palīdzēt saprast, kā to darīt, tomēr tas noteikti ir ģimenes lēmums un atkarīgs no katras situācijas individuāli.

Mazo onkoloģijas pacientu ārstēšanas uzlabošanai ieviesti īpaši lācīši, ar kuru palīdzību bērns ir labāk informēts par slimnīcā notiekošo un var vieglāk pārdzīvot smagas situācijas.

Bet pašiem tuviniekiem, protams, jābūt pieejamai pilnīgi visai informācijai. Viņiem jābūt iesaistītiem, lai varētu kopā pieņemt lēmumus.”

Lācītis, kam arī noiet mati

Mazajiem onkoloģijas pacientiem nesen sācies jauns projekts “Komforta portfeļi”. “Tas ir maisiņš, kur galvenais varonis ir lācis. Ar lāci notiek pilnīgi viss tas pats, kas notiek ar pacientu. Piemēram, viņam ir atzīmētas dažādas vietas ķermenī, kur varētu tikt veiktas manipulācijas, piemēram, ievietots katetrs. Lācis iet uz visām procedūrām.

Ja bērnam noiet mati terapijas laikā, arī lācim var noņemt cepurīti un viņš pazaudē matus. Respektīvi, bērnam ir kāds, ar kuru vēl tas pats notiek. Bērns to visu var izspēlēt. Pirmkārt, viņš ir informēts sev saprotamā veidā. Otrkārt, viņam ir blakus kāds, kas visu laiku to kopā piedzīvo. Šo ideju esam aizņēmušies no citām klīnikām, jo pārbaudīts, ka tas veiksmīgi strādā.

Informēšana vienmēr ir labāka nekā slēpšana, jo bērns jau arī nojauš, ka kaut kas nav kārtībā. Vienkārši jāsameklē viņa uztverei un emocionālajam stāvoklim adekvātākais veids, kā to izstāstīt.”

Dažreiz var būt labāk kaut ko nepateikt

Vienlaikus Bērnu slimnīcas pārstāve piekrita, ka var būt smagas situācijas, kad vecāki var nolemt neatklāt bērnam visu patiesību par viņa veselības stāvokli, piemēram, ka tas ir ļoti sarežģīts un nav ārstējams.

“To var izlemt vecāki. Protams, pret vecāku gribu nevar iet. Bet lielākoties bērni par to runā un vēlams, lai tādā situācijā iesaistās psihologi, kapelāni vai citas ģimenes atbalsta personas, kas palīdz informāciju pasniegt bērnam tā, lai tas būtu viņam pēc iespējas saudzējošāk.

Bet, jā, ja ģimene izvēlēsies neteikt, tā ir ģimenes izvēle. Tas ir ļoti individuāli. Ja runājam par gadījumiem, kas nav ārstējami, un hroniskiem pacientiem, tad katrs gadījums būs ļoti atšķirīgs,” viņa teica.

Kā uzlabot pacientu pieredzi?

Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Bērnu slimnīcā tiek ieviestas dažādas izmaiņas bērnu un viņu vecāku apkalpošanā, lai uzlabotu pacientu pieredzi ārstniecības iestādē.

Slimnīcā vēlas panākt, lai pacientu pieredze iestādē būtu pēc iespējas pozitīvāka. “Pētījumi rāda: jo pacientu pieredze ir labāka un jo viņi ir apmierinātāki, jo klīniskie rezultāti ir labāki. Nav tā, ka mēs gribam tikai to, lai visi ir priecīgi, bet tas patiešām ietekmē atveseļošanās gaitu,” Straume teica.