Nieru veselības nedēļā aktualizēs hronisko slimību riskus

To izsludina un organizē Latvijas Nefrologu asociācija, Latvijas Hipertensijas un aterosklerozes biedrība un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija.

Nieru veselības nedēļā notiks dažādas informatīvas aktivitātes, lai izglītotu sabiedrību par to, cik nemanāmi var sākties nieru slimības, tostarp hroniska nieru slimība, kas ir grūti ārstējama. Cilvēkus informēs par to, ka nieru veselības problēmas noved pie citām slimībām vai saasina tās. Tāpat tiks sniegta informācija par jaunākajiem ārstēšanas līdzekļiem un tiks atgādināts sabiedrībai, ka vairums nieru problēmu sākas asimptomātiski, nemanāmi un ka savlaicīgas pārbaudes spēj novērst daudzas problēmas, kas var saīsināt mūžu.

24.maijā pulksten 15.30 Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā notiks diskusija “Nieru veselība tuvplānā”, un tajā kā eksperti diskutēs Latvijas Nefrologu asociācijas prezidente Ieva Ziediņa, Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrības prezidents Kārlis Trušinskis un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Ainis Dzalbs. Diskusija būs klātienē un publiska, tai būs tiešraide internetā.

Aktuālajai informācijai par Nieru veselības nedēļu, kā arī 24. maija diskusijas tiešraidei sekojiet šajā saitē: https://ej.uz/8wki

“Mūsdienu medicīnas uzskats ir tāds, ka – jo cilvēks pats ir vairāk informēts, jo vairāk viņš var ietekmēt slimības gaitu, tāpēc es atbalstu, ka pacienti paši meklē informāciju. Diemžēl ir tendence, ka nieru slimības konstatē novēloti, jo sākuma stadijā tās nepamana, slimnieks jūtas vesels, tāpēc ir ļoti svarīgi veikt regulāras veselības pārbaudes, īpaši testus un analīzes,” skaidro Ieva Ziediņa.

Latvijas Nefrologu asociācijas vadītāja informē, ka gaidāmās informatīvās kampaņas uzmanības centrā ir hroniska nieru slimība, ko agrāk dēvēja par hronisku nieru mazspēju, jo kopumā Eiropas Savienībā tā ir katram desmitajam iedzīvotājam un tā ir grūti un ilgi ārstējama. Bieži hroniska nieru slimība ir sekas citām nieru slimībām, kas nav laikus pamanītas, tāpat pastāv saistība starp hronisku nieru mazspēju, diabētu un kardiovaskulārajām slimībām, piemēram, paaugstinātu asinsspiedienu vai aterosklerozi.

“Sirds un asinsvadu slimības konstatē vairāk nekā pusei hroniskas nieru slimības pacientu. Nieru mazspējas pacientam ir augsts risks saslimt ar kardiovaskulārajām slimībām un otrādi – pacientiem ar sirds un asinsvadu slimību jāpievērš uzmanība arī nieru veselībai. Hroniskas nieru slimības pacienta veselības stāvokļa kritiskas pasliktināšanās un nāves cēlonis bieži ir sirds un asinsvadu veselības problēmas. Pacienta informētībai ir liela nozīme, jo diezgan ilgi hroniska nieru slimība norit bez pašsajūtas traucējumiem, pacientam nav nekādu sūdzību,” brīdina invazīvais kardiologs Kārlis Trušinskis.

Tieši pirms Latvijā gaidāmās Nieru veselības nedēļas – no 19. līdz 22. maijam – Parīzē, Francijā notiks starptautiskais Eiropas Nefrologu asociācijas (European Renal Association, ERA) 59. kongress, kura fokusā būs jaunākie atklājumi un ieviestās inovācijas. No Latvijas to apmeklēs vairāk nekā 10 nefrologi, tai skaitā Ieva Ziediņa un Kārlis Trušinskis.