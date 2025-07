Eksperti pārsteigti: Latvijas ekonomika stagnē, bet atsevišķi iedzīvotāju iepirkšanās paradumi liecina par ko citu

"Toyota" reģistrēto elektromobiļu skaits palielinājies par 300% (no 16 automašīnām 2024. gadā līdz 64 šajā), kas ļāva zīmolam pakāpties no 13. uz 2. vietu. "Peugeot" elektromobiļu reģistrācijas pieaugušas pat par 2250% - no 2 automobiļiem 2024. gadā līdz 47 2025. gadā. Abos gadījumos svarīga loma bija korporatīvajiem darījumiem.