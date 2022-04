Krievu rulete: bīstamās spēles ar caureju

Kā notiek “tecēšana cauri”?

Caurejas laikā gremošanas traktā notiek patofizioloģiski procesi, ar paātrinātu zarnu darbību cenšoties atbrīvoties no nesagremotas barības, mikrobiem, toksīniem. Būtībā tā ir organisma aizsargreakcija, un galvenais tās darbības lauks – zarnu gļotāda.

Normāli zarnu gļotāda ne tikai uzsūc gremošanā izdalītās barības vielas, ūdeni un elektrolītus, bet arī aizsargā ķermeni no kaitīgām vielām, turklāt nodrošinot trīs aizsardzības līnijas. Pati gļotāda darbojas kā fiziska barjera, bet tās izdalītās gļotas – kā ķīmiska un, pateicoties zarnu florai tajā, kā mikrobioloģiska barjera.

Caureja var piemesties gan no bailēm, stresa un citām negatīvām emocijām; gan parādīties kā blakne vairāk kā 700 medikamentiem; gan liecināt par dažādām slimībām. Tomēr ap 90% gadījumu, sevišķi mazu bērnu vidū, caureja rodas no vīrusu (vairumā gadījumu tas ir rotavīruss) un baktēriju (zarnu nūjiņas, stafilokoki, salmonellas) izraisītām zarnu infekcijām.

Tad, lūk, akūtas infekciozas caurejas gadījumā vīrusi iznīcina gļotu un mikrobārkstiņu barjeru un sarauj starpšūnu savienojumus. Inficētās epitēlijšūnas iet bojā ātrāk nekā normālās šūnas. Zarnu gļotādas barjerā rodas pārrāvumi, kas izraisa palielinātu zarnu caurlaidību, tāpēc īslaicīgi zūd līdzsvars starp uzsūkto un izdalīto. Ne velti caureju sengrieķu valodā sauca par diareju jeb “tecēšanu cauri”.

Pārlieka baktēriju vairošanās arī bojā gļotādas barjeru. Bakteriālās infekcijas izraisītie bojājumi parasti ir vieglāki nekā vīrusu, tomēr arī tie izraisa ievērojamus gļotu slāņa pārrāvumus.

Pretcaurejas līdzekļu plusi un mīnusi

Mūsdienu pretcaurejas līdzekļiem ir dažāda iedarbība, un tos pēc nepieciešamības var kombinēt.

Ir zāles, kā piemēram, jau pusgadsimtu lietotais loperamīds, kas efektīvi mazina zarnu peristaltiskās kontrakcijas. Tās var palīdzēt ātri apturēt caureju, taču neļauj izvadīt to izraisošos patogēnus.

Ir adsorbenti - šīs vielas piesaista ar savu virsmu vīrusus, toksīnus, baktērijas, samazinot to koncentrāciju zarnās un piestiprināšanos gļotādai.

Caureju ārstē arī ar probiotikām, taču no labajām baktērijām būs maza jēga, kamēr saglabājas pārmērīga zarnu caurlaidība pārrāvumu dēļ. Ideja sākt ārstēšanu ar “plāksteri” caurumam gļotādas mehāniskajā barjerā ir veicinājusi unikāla līdzekļa attīstību. Šī aktīvā viela ir diosmektīts - dabīgas izcelsmes māli ar ārstnieciskām īpašībām un unikālu plākšņveida struktūru, kas palīdz uzsūkt gan toksīnus, gan vīrusus un baktērijas.

Diosmektīts darbojas gan kā adsorbents gan kā zarnu gļotādas pārklājējs, veidojot mehānisku barjeru un veicinot zarnas gļotādas epitēlijšūnu atjaunošanos.* Turklāt šis dabīgais, attīrītais un standartizētais māls “ātrām kājām” tiek izvadīts ārā - tāpēc arī jālieto vairākas reizes dienā.

Diosmektīta atveseļojošās iedarbības rezultātā atjaunojas zarnu šūnas un gļotas, un zarnas var veikt savu dabīgo aizsargfunkciju.**

Bīstamais atūdeņošanās risks

Organisms – mijoties stiprai vemšanai ar caureju – var atūdeņoties jau pirmajā dienā, jo no organisma strauji tiek izvadīts dzīvībai nepieciešamais ūdens un minerālvielas.

Par to liecinās slāpes, sausa mute, samazināta urinēšana un svīšana, tumšas krāsas urīns, reiboņi u.c. Vislielākais risks ir bērniem līdz pieciem gadiem un veciem ļaudīm, jo ar vecumu ķermeņa šķidruma rezerves un spēja saglabāt ūdeni samazinās un slāpju sajūta kļūst mazāk izteikta.

Caurejas laikā vitāli svarīgi ir aizvietot zaudēto šķidrumu - ar minerālūdeni bez gāzes vai, vēl labāk, speciālu šķīdumu rehidronu. To var pagatavot arī mājās, vārītā, atdzesētā ūdenī uz litru izšķīdinot 4 tējkarotes sāls un 8 tējkarotes cukura.

Lai neizprovocētu atkārtotu caureju, dažas dienas der ievērot vieglu diētu bez trekniem un olbaltumvielu produktiem (gaļas, piena u.c.). Ārsti iesaka tā saukto BRAT diētu: banāni, rīsi, ābolu biezenis, sausiņi. Nekaitēs arī buljons, sāļie cepumi un vārīti dārzeņi mērenā daudzumā.

Pat ievērojot stingru higiēnu, nav iespējams pilnībā izsargāties no caurejas. Taču ar pareizu taktiku ir iespējams samazināt slimības ilgumu.

