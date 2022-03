PVD brīdina patērētājus: Polijas izcelsmes putnu gaļā konstatētas salmonellas

Salmonella spp. klātbūtne konstatēta sekojošās Polijas izcelsmes produktu partijās:

1. Cāļa kājas ar muguru “Best Butcher” (PL 20630501 WE), derīguma termiņš - 15.03.2022., partija nr. 6450439369, izplatītājs - Maxima International Sourcing, UAB;

2. Cāļa šķiņķi “Best Butcher” (PL 20630501 WE), derīguma termiņš - 15.03.2022., partija nr. 6450439377; izplatītājs - Maxima International Sourcing, UAB;

3. Cāļa krūtiņas mazās filejas “Best Butcher” (PL 20630501 WE), derīguma termiņš - 15.03.2022., partija nr. 6450439381, izplatītājs - Maxima International Sourcing, UAB;

4. Tītara maltās gaļas masa “Best Butcher” (PL 10024001 WE) – derīguma termiņš - 16.03.2022., partija nr. 2261006922, izplatītājs - Maxima International Sourcing, UAB.

Pārtikas un veterinārais dienests aicina patērētājus, kuri ir iegādājušies minēto produktu partijas, būt uzmanīgiem un gaļu lietot uzturā tikai pēc rūpīgas termiskās apstrādes. Salmonellas iet bojā dažu sekunžu laikā, produkta iekšējai temperatūrai sasniedzot vismaz +74°C.

Lai nepiesārņotu citus produktus un virsmas, jēlproduktus, tostarp putnu gaļu jāgatavo atsevišķi no citiem produktiem, un pēc darba ar jēlproduktiem kārtīgi jānomazgā rokas un virtuves inventārs.