Ceļā uz veseliem un skaistiem matiem

Starp matu izkrišanu un retināšanos ir būtiska atšķirība - matu izkrišana ir mata atraušanās no folikula, savukārt, matu retināšanās ir matu nespēja atjaunoties, ataugt. Pamatojoties uz to, matu retināšanās gadījumā nepieciešams veicināt dabīgo matu atjaunošanos un spēju ataugt, iedarbojoties uz dziļāko mata folikula segmentu - mata sīpolu.

Lai risinātu matu izkrišanu, svarīgi ir stiprināt matu, pagarinot tā dzīves ciklu.

"LABO Cosprophar" ir izstrādājis "Crescina Transdermic" – unikālus līdzekļus (ampulas un šampūnus) ar jaunākās paaudzes formulu, kas atjauno matu augšanu un novērš to izkrišanu. Šo preparātu iedarbību augstu novērtē eksperti matu kopšanas un ārstniecības jomā.

Tatjana Mileika – ārsts, dermatologs, trihologs dalās savā vērtējumā par "Crescina Transdermic"

“Cilvēkiem nav viegli samierināties ar matu izkrišanu. Un tā ir ne tikai ārēja problēma, bet arī psiholoģiska un medicīniska problēma.

Ja cilvēkam katru dienu izkrīt mati un viņš sāk pamanīt, ka pastiprinās, tad nekavējoties ir jāvēršas pie matu speciālista. Tikai ar speciālas diagnostikas palīdzību var noteikt matu izkrišanas cēloni un noteikt piemērotu ārstēšanu.

Lai ārstēšanas kurss būtu iedarbīgs un ilgnoturīgs, jāpiemēro komplekss risinājums. Tā ir patoģenētiska ārstēšana un pareizi izvēlēta matu kopšana.

Savā praksē izmantoju dažādus produktus, taču vēlos izcelt "Crescina Transdermic" - Šveicē patentētus līdzekļus lietošanai mājas apstākļos.

Zīmola "Crescina" preparātu izstrāde tiek balstīta uz nopietniem zinātniskiem pētījumiem un pārbaudēm. Šis zīmols nodrošina visaptverošu matu ataugšanas un pret matu izkrišanas terapiju. Pateicoties transdermālajai tehnoloģijai, aktīvās sastāvdaļas var iekļūt caur matu sistēmu ne tikai pa folikula atveri, bet arī caur galvas ādas slāņiem, ko veicina to mazais molekulārais svars un 3 pievienotie stimulatori (pentilēnglikols, decilēnglikos, kaprilglikols).

Tiek nodrošināta folikulu aktivitātes palielināšanās, tādējādi stimulēta matu augšana. Nav nepieciešamas sāpīgas galvas injekcijas. Preparāts ir matu cilmes šūnu aktivators.

Rezultāti ir redzami pēc 2 mēnešu "Crescina" lietošanas. Mati sāk augt problēmzonā un kļūst biezāki. Īpaši efektīvs androģenētiskās un difūzās alopēcijas gadījumā.”

Pievēršoties kompleksai terapijai, būtiski ir arī pareizi attīrīt matus. "Crescina Transdermic" piedāvā pīlinga šampūnu, ko ieteicams lietot 2 reizes nedēļā, lai atbrīvotu galvas ādu no liekā sebuma un regulētu tauku dziedzeru darbību. Šampūna pamatā ir aktīvās sastāvdaļas no "Crescina Transdermic" ampulu preparātiem. Pamatojoties uz to, šampūns ne tikai intensīvi attīra, bet arī veicina matu augšanu un novērš to izkrišanu.

Foto: Publicitātes

Lai samazinātu matu izkrišanu, uzlabotu matu kvalitāti un augšanu, ieteicams, papildus ārīgi lietojamiem līdzekļiem, izvēlēties arī uztura bagātinātājus, kas stiprinās organismu no iekšpuses. "Re-Hair" ir jaunums Latvijas tirgū. Tas ir revolucionārs produkts, kas bagātināts ar magniju, cinku, selēnu un varu. Šis komplekss palīdz uzturēt matu veselību un veicina normālu matu pigmentāciju. "Re-Hair" sevī ietver arī īpaši atlasītu dabas zālīšu spēku – tīruma kosas lakstu ekstrakts stiprina ādas audus, veicina kolagēna un elastīna sintēzi, kā arī nodrošina epitēlija reģenerāciju, kā rezultātā galvas āda ir veselīga un matu augšana atjaunota. Lielās nātres lapu ekstrakts nodrošina ādas šūnu vielmaiņu un stimulē atjaunošanos, piešķirot matiem spēku un spīdumu. Savukārt, papardes ekstrakts novērš matu izkrišanu.

Ceļš uz veseliem un skaistiem matiem var būt pavisam vienkāršs. Jāatrod vien īstie līdzekļi!

Produktus iespējams iegādāties šeit!

Raksts tapis sadarbībā ar "Biofarmacija".