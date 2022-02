"Tā ir izplatīta, un visbiežāk to nevar izārstēt!" - kardiologs dod 7 padomus sirds mazspējas slimniekiem

Ņemot vērā, ka ļoti bieži sirds mazspēju izraisa citas slimības, jācenšas to nepieļaut, taču, ja tas nav izdevies, tad sirds mazspējas pacientiem var noderēt šie septiņi ieteikumi no P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra invazīvā kardiologa, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Kārļa Trušinska.

1. Atpazīt situācijas, kad steidzami jāmeklē medicīniskā palīdzība

Par slimības pasliktināšanos jeb dekompensāciju liecina elpas trūkuma parādīšanās pie mazākām fiziskām slodzēm, un to atvieglo atpūta. Praksē šīs pazīmes, īpaši sievietēm, reizēm grūti atšķirt no stenokardijas tipa sāpēm, kas rodas sirds asinsvadu nosprostojuma dēļ. Par sirds mazspējas pasliktināšanos liecina arī vajadzība pēc augstāka galvgaļa guļot vai pat nepieciešamība sēdēt naktī, kas atvieglo simptomus. Būs vajadzīga ģimenes ārsta vai kardiologa palīdzība, jo svarīgi neļaut šai situācijai progresēt un savlaicīgi pastiprināt ārstēšanu. Stāvokļa smaguma novērtēšanai līdztekus sirds ultraskaņai jeb ehokardiogrāfijai būs nepieciešamas arī asins kardioloģisko marķieru analīzes (piemēram, NTproBNP), kuras patreiz valsts nekompensē.

2. Neaizmirst par vakcināciju

Vakcinācija pret Covid-19 sirds mazspējas slimniekiem ir būtiska, jo ļauj izvairīties no smagas Covid-19 slimības gaitas. Sirds mazspējas gadījumā plaušas ir viegli ievainojams orgāns, jo traucētas asiņu atteces dēļ plaušu audos bieži ir sastrēgums un labvēlīga vide iekaisuma jeb pneimonijas attīstībai. Tāpat jāatceras par gripas vakcināju un mazāk apspriesto pneimokoku vakcīnu. Vakcīnu radītā imunitāte ļaus izvairīties no tādas vīrusa infekcijas komplikācijas kā pneimonija. Pneimonija jeb plaušu iekaisums īpaši senioriem var kļūt par nāves iemeslu. Svarīgi zināt, ka gripas vakcīnai ir pierādīts efekts kardiovaskulārās prognozes uzlabošanā.

3. Ārstējieties mājās

Viegli ieteikt, grūti izdarīt? Jautājiet savam ārstam par iespējām slimības paasinājumu savlaicīgā atpazīšanā un ārstēšanā, kas ļaus palikt mājās un izvairīties no vajadzības pēc nokļūšanas slimnīcā. Mūsu rīcībā ir jau pieminētie asins biomarķieri jeb nātrijurētiskie peptīdi (piem. NT-proBNP) slimības monitorēšanai smagākos gadījumos un pēdējos gados izpētītas un pierādītas jaunas zāles efektīvākai sirds mazspējas ārstēšanai. Ja tomēr nonācāt slimnīcā, tad pirmajos divos trīs mēnešos plānojiet regulāras vizītes pie ārsta, pirmo jau pēc divām nedēļām. Tas vajadzīgs ne tikai jūsu apsekošanai, bet arī zāļu devu pakāpeniskai palielināšanai. Sirds mazspējas gadījumā daļa medikamentu jāuzsāk ar mazām devām, tās pakāpeniski palielinot.

4. Izmantojiet jaunas iespējas

Jautājiet ārstam par jaunām zālēm sirds mazspējas ārstēšanai. Tādas ir, būs vēl un tieši iespēja izvarīties no slimnīcas, tātad – slimības gaitas un prognozes uzlabošana, ir viens no jauno zāļu efektivitātes rādītājiem. Viena no zāļu grupām ir anglicisma saīsinājumā saukti par SGLT2 inhibitoriem, kas izvada ārā no organisma lieko glikozi, sekmējot ketonvielu veidošanos, kas ir enerģijas avots sirdij, pasargājot sirds muskuļu šūnas no kalcija jonu pārslodzes. Ar šo zāļu lietošanas piesardzības aspektiem jūs iepazīstinās ārsts. Bet, ievērojot ieteikumus, tā ir lieliska iespēja ārstēt un pat preventīvi novērst sirds mazspēju. Latvijā sirds mazspējas pacientiem šīs zāles vēl netiek kompensētas valsts sistēmas ietvaros, bet sagaidāms, ka pārskatāmā nākotnē situācija mainīsies.

Drīzumā būs pieejamas arī zāles, kas uzlabo sirds muskuļa funkciju, nepalielinot tā skābekļa patēriņu. Un noteikti der atcerēties, ka sirds mazspējas ārstēšanā nopietnu vietu ieņem sašaurināto sirds vainagartēriju paplašināšana (ja tādi sašaurinājumi vai slēgumi ir), un daļai pacientu būs nepieciešama implantējamu ierīču terapija, kas sinhronizē sirds saraušanos vai novērš dzīvībai bīstamas aritmijas.

5. Pievērsiet uzmanību nieru funkcijai

Būtu jāpievērš uzmanība tādiem asins analīžu rādītājiem, kā kreatinīns un glomerulārās filtrācijas ātrums. Traucētas nieru funkcijas gadījumā pieminētās SGLT2 inhibitoru grupas zāles var efektīvi palīdzēt kā sirds, tā arī nieru mazspējas ārstēšanā. Šīs zāles būtiski aizkavē nieru funkcijs pasliktināšanos. Ar vienu medikamentu ir iespējams trāpīt pa divām un pat vairāk veselības problēmām.

6. Pārbaudiet organisma dzelzs rezerves

Pacientam var būt anēmija jeb samazināts hemoglobīna daudzums, bet tas var arī būt normas robežās, kad dzelzs deficīts ir viltīgi paslēpies. Ieteikums noteikt ferritīna (dzelzs rezervju) līmeni asinīs īpaši skar pacientus, kam ir vāja sirds saraušanās funkcija. Sirds mazspējas pacientiem smagākos gadījumos ir traucēta dzelzs uzsūkšanās kuņģa zarnu traktā. Jautājiet savam ārstam par intravenozi ievadāmiem dzelzs līdzekļiem. Modernākie no tiem var sasniegt efektu pat ar vienu injekciju.

7. Kustieties! Kaut vai pa istabu.

Ja ikdienā ir grūtības staigāt, tik un tā pat nelielam kustību apjomam ir nozīme. Nenodariet sev pāri, bet cenšaties kustēties, cik atļauj pašsajūta un mēģiniet slodzi palielināt. Akūta slimības paasinājuma gadījumā, protams, ir vajadzīgs miers, bet tiklīdz kā situācija stabilizējas, atsāciet kustēties. Vienalga, vai tie ir pieci metri pa palātu vai mājās – līdz virtuvei un atpakaļ vai garākas un intensīvākas pastaigas. Arī spēka treniņiem ir nozīme. Pat 0.5-1 kg hanteles var kļūt par jūsu labiem draugiem. Atcerieties, ka zāles visefektīvāk palīdzēs tieši kombinācijā ar dzīvesstila maiņu. Ar kustībām jūs būtiski uzlabosiet savas dzīves kvalitāti.