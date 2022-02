“Viņš nesaprata ne vārda savā valodā” - nīderlandiešu zēna stāvoklis pēc pamošanās no anestēzijas izbrīna pat ārstus

Jaunietis ceļa traumu guvis futbola spēles laikā, lai ceļgals atgūtu sākotnējo funkciju, bija nepieciešama operācija. Pamostoties no anestēzijas, zēns savā dzimtajā valodā nespēja pateikt ne vārda, vēl vairāk, viņš nesaprata neko, ko stāstīja ārsti vai ģimenes locekļi. Zēns neatpazina savus vecākus un domāja, ka pamodies Amerikas Savienoto Valstu Jūtas štata slimnīcā.

Notikušais pārsteidzis Māstrihtas Universitātes Medicīnas centra speciālistus. Izpētot līdzīgus gadījumus, ārsti uzskata, ka jaunietim attīstījies reti sastopamais “svešvalodas sindroms”. Oficiāli gan tāda sindroma medicīnā nav, atzīts tikai svešvalodas akcenta sindroms – diezgan reta parādība, kad pacientiem smadzeņu vai galvas traumas rezultātā izveidojas runas veids, ko var uztvert kā ārzemju akcentu, atšķirīgu no dzimtā akcenta. Šis gan tiešā veidā nav attiecināms uz to, kas noticis ar nīderlandiešu zēnu, jo viņš dzimtajā valodā nespēja sarunāties 24 stundas.

Pēdējos gados nostiprinājusies teorija, ka komas upuru valodas spējas var izskaidrot ar bilingvālo afāziju jeb runas traucējumu, kas ir smadzeņu bojājuma izpausme. Afāzijas gadījumā raksturīga pilnīgi vai daļēji zudusi spēja saprast cita runu vai iztrūkst savas domas ar vārdiem vai frāzēm.

Bilingvālās afāzijas stāvoklī cilvēki bieži zaudē vienu vai divas no savām valodām saistībā ar to, ka dzimtās valodas un svešvalodas iegaumēšanā ir iesaistītas dažādas smadzeņu daļas. Neirolingvistikas speciālisti to novērojuši tūkstošiem reižu, un viņus tas vairs nepārsteidz. Ir ļoti iespējams, ka cilvēkam pēc komas rodas problēmas, kas skar smadzenes tādā veidā, ka ietekmē vienu valodu, bet otru ne.

24 stundas pēc pamošanās no operācijas zēns atguvis dzimtās valodas prasmes. Vairākas nedēļas pēc notikušā medicīniskajās pārbaudēs gan pie psihiatra, gan neirologa puisim netika novēroti jebkāda tipa traucējumi.