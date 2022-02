Sirds slimības, 2. tipa cukura diabēts un virkne citu kaišu - kas notiek, ja mums trūkst magnija?

Jūs ieskrienat vietējā aptiekā, lai nopirktu magniju, un sastopaties ar ļoti plašu iespēju klāstu. Vai jums būtu jāpērk laktāts vai jāizvēlas malāts, vai varbūt jāņem taurāts? Tad vēl ir sulfāts un tiem, kas pazīst drēbi, orotāts.

Vai ir svarīgi, tieši kuru magnija formu jūs pērkat, vai tās visas lielā mērā dara vienu un to pašu?

Pirmām kartām, magnijs ir ļoti svarīgs. Nē, pat vairāk – bez magnija jūs varat nomirt. Tas ir iesaistīts vairāk nekā 600 vielmaiņas procesos organismā, ieskaitot enerģijas ražošanu, asinsspiediena kontroli, nervu signalizēšanu un muskuļu reakcijas.

Ja jums trūkst magnija, jums ir lielāka iespēja ciest no sirds slimībām, otrā tipa cukura diabēta, garastāvokļa svārstībām un migrēnas. Magnija trūkums var būt arī depresijas un trauksmes cēlonis. Un var būt, ka tāpēc jūs slikti guļat.

Magniju var uzņemt ar uzturu, piemēram, zaļo lapu dārzeņiem, riekstiem un sēklām, taču realitātē lielākā daļa no mums ar uzturu neuzņem pietiekami daudz magnija.

10 magnija veidi:

1. Magnija citrāts

Kā liecina nosaukums, tas ir saistīts ar citronskābi, ko satur citrusaugļi. Magnija citrāts ir viena no magnija formām ar vislabāko biopieejamību, kas viegli uzsūcas caur zarnu traktu. Ja jums ir zems magnija līmenis, šī būtu viena no izvēles iespējām, taču jārēķinās, ka lielām devām var būt vēdera izeju mīkstinošs efekts, attiecīgi to var lietot aizcietējumu novēršanā. Izmanto arī depresijas un trauksmes samazināšanā.

2. Magnija oksīds

Tas ir sāls, ko parasti pārdod pulvera veidā, un, iespējams, labāk zināms kā magnēzijs. Nav īsti piemērots, lai celtu magnija līmeni organismā, jo slikti uzsūcas, bet to var izmantot, lai novērstu gremošanas traucējumus, grēmas un aizcietējumus. Var lietot arī, ārstējoties no migrēnas.

3. Magnija hlorīds

Tā ir daudzfunkcionāla magnija forma, ko var lietot, lai paaugstinātu magnija līmeni organismā vai atbrīvotos no grēmām un aizcietējumiem. Izmanto arī ārīgi lietojamos krēmos, lai atvieglotu sāpes un atbrīvotu nogurušus muskuļus.

4. Magnija laktāts

Šo magnija formu organisms dabiski veido, saistoties ar pienskābi. Ja ir nepieciešams uzņemt daudz magnija, šī ir labākā forma, ar ko to darīt, jo magnija laktāts labi uzsūcas caur gremošanas traktu. Papildus vispārējā magnija līmeņa celšanai laktāts var palīdzēt novērst arī stresu un depresiju.

5. Magnija malāts

Vēl viena forma, ko organisms labi uzsūc un kam nav vēdera izeju mīkstinošs efekts. Bieži tieši šādu magniju lieto, lai novērstu veselības traucējumus kā fibromialģija un hronisks noguruma sindroms.

6. Magnija taurāts

Šī magnija forma palīdz regulēt cukura līmeni asinīs (glikozi) un var palīdzēt, ja ir pirmsdiabēta stāvoklis. Magnija taurāts var arī noderēt, lai uzturētu veselīgu asinsspiedienu.

7. Magnija L-treonāts

Arī šī ir magnija forma, ko organisms viegli absorbē, un tā ir laba smadzeņu veselībai. Magnija L-treonāts ir pārbaudīts depresijas un ar vecumu saistītu atmiņas traucējumu novēršanā, bet pētījumi vēl noris.

8. Magnija sulfāts

Labāk zināms kā Epsoma sāls. Tas ir balts, ar nepatīkamu garšu un pēc tekstūras līdzinās galda sālij. Ja ir laba panesamība, šo magnija formu var izmantot, lai novērstu aizcietējumus, taču jāatzīst, ka ir daudz patīkamāka alternatīva. Magnija sulfātu vairāk ierasts pievienot vannas ūdenim, lai atvieglotu locītavu un muskuļu sāpes. Tas var būt arī ādas kopšanas produktu sastāvā.

9. Magnija glicināts

Šī ir viena no labākajām izvēlēm, ja vēlaties uzlabot miegu, un var palīdzēt arī gadījumos, kad veselības traucējumi ir saistīti ar iekaisīgu stāvokli, ieskaitot sirds slimības un cukura diabētu. Var pamēģināt, ja ir jāsamazina stress, trauksme un depresija.

10. Magnija orotāts

Parasti to izvēlas sportisti, jo magnija orotāts uzlabo sirds funkcijas. To izmanto arī kā palīglīdzekli kongestīvas sirds mazspējas ārstēšanā, un tā ir viena no visdārgākajām magnija formām.