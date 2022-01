Ēdieni, kas nozog veselīga mūža minūtes

Mēs visi gribam dzīvot ilgu un veselīgu mūžu, brīvu no slimībām un hroniskām kaitēm. Un mēs gribam, lai tāda būtu katras nodzīvotās dienas minūte. Tāpat mēs zinām, ka pārstrādāta pārtika nenāk mums par labu – patiesībā ASV 328 miljonu cilvēku lielā populācija katru gadu zaudē 10 miljonus veselīgas dzīves gadu tikai tāpēc vien, ka cilvēki ēd ātrās uzkodas.

To var pateikt arī citādi (un tas nudien liek aizdomāties) – katru reizi, kad ēdat hotdogu, jūs zaudējat 36 minūtes no veselīgas un slimību neskartas dzīves. Un tagad parunāsim par to, kas no līdzņemšanai domātā patiešām būtu “jāpaņem līdzi”.

Pētnieki no Mičiganas Universitātes ir aprēķinājuši, kā veselību ietekmē 5853 ēdieni. Gan sliktā, gan labā veidā. Pētnieki atklāja, ka atšķirībā no katra hotdoga, kas nozog veselīgās dzīves minūtes, riekstu porcija var pievienot paredzamajam veselīgās dzīves ilgumam 26 minūtes. Pētnieki saka tā – ja ēdienu, ko ēdam, aplūko zaudēto vai klāt nākušo minūšu aspektā, tad ir pilnībā skaidrs, ka pārstrādāta pārtika un ātrās uzkodas mums ir bīstamas.

Ja kaut vai tikai 10 % kaloriju, ko uzņemam ar liellopu gaļu vai pārstrādātiem gaļas produktiem, aizstātu ar augļu, dārzeņu, riekstu vai pākšaugu porciju, piemēram, lēcām vai zirņiem, vai jūras produktiem, varētu iegūt 48 veselīgas dzīves minūtes.

Iespējams, tas neizklausās pārāk daudz, bet dariet to katru dienu, un jūs sāksiet pievienot savai dzīvei mēnešus un pat gadus, kuros nenomāks hroniskas slimības. Ja veselīgi ēdīsiet 30 gadus, nodzīvosiet bez slimībām vēl vienu veselu gadu.

Veselīgāka diēta labvēlīgi ietekmē arī vidi un nerada tik daudz piesārņojuma, kas nonāk atmosfērā. Tas viss nozīmē to, ka attiecībā uz ēdienu ir jāizdara veselīgākas izvēles. Mazāk ēdiet pārstrādātus gaļas produktus un siltumnīcās, mākslīgos apstākļos, audzētus dārzeņus un aizstājiet tos ar brīvi uz lauka audzētiem augļiem un dārzeņiem, pākšaugiem, riekstiem un ilgtspējīgiem jūras produktiem, un jūs dzīvosiet ilgāku un veselīgāku dzīvi.

Ēdiens, kas NOZOG veselīga mūža minūtes

(rēķinot uz vienu porciju)

Vistu spārniņi - mīnus 3,3 minūtes

Makaroni ar sieru - mīnus 4 minūtes

Pica - mīnus 4 minūtes

Ātro uzkodu brokastu sviestmaize - mīnus 5 minūtes

Ar cukuru saldināti dzērieni - mīnus 9 minūtes

Pica ar dārzeņiem - mīnus 1,4 minūtes

Kūpinājumi (arī mājputnu gaļa) - mīnus 30 minūtes

Hotdogs - mīnus 36 minūtes

Ēdiens, kas PIEŠĶIR veselīga mūža minūtes

(rēķinot uz vienu porciju)

Jūras produkti - plus 5 minūtes

Sakņu selerija - plus 3 minūtes

Pākšaugi (lēcas, zirņi, pupiņas) - plus 10 minūtes

Augļi - plus 12 minūtes

Rieksti un sēklas - plus 26 minūtes