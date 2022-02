Publicitātes

Ēd maz, kusties, bet svars nekrītas? Atklāj lielo tievēšanas noslēpumu, kas Jānim palīdzēja nomest 15 kg!

Diētas Reklāmas projekts

Iespējams arī Tava Jaunā gadā apņemšanās ir nomest svaru!? Iedvesmojies no reāliem piemēriem tepat - no Latvijas: “Es skatījos uz sevi spogulī un redzēju apaļu bluķi. Tad draugs mani pierunāja 3 dienas pamēģināt svara zaudēšanas programmu MonacoFit.com. Sāku ar neticību, bet beigās es zaudēju 15 kilogramus, un paskatieties uz mani tagad,” jauns.lv lasītājus iedvesmo Jānis no Ķekavas.