Līdz šīs nedēļas sākumam pret Covid-19 vakcinējušies 83% no kopējā nodarbināto skaita

Virs 95% vakcinācijas aptvere sasniegusi veselības un sociālās aprūpes, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu, kā arī izglītības nozarēs.

Kategorijā, kur pret Covid-19 vakcinēti no 91% līdz 95% no strādājošajiem, iekļauts valsts pārvaldes sektors un finanšu un apdrošināšanas darbību joma. No 81% līdz 90% vakcinēto ir informācijas un komunikācijas pakalpojumu, lauksaimniecības un mežsaimniecības, tirdzniecības, ūdens apgāde, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs.

Nedaudz zemāku - no 71% līdz 80% - vakcinācijas aptveri sasniegusi profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozare, apstrādes rūpniecības nozare, nekustamo īpašumu nozare, elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādes nozare, kā arī būvniecība. Tikmēr no 60% līdz 70% vakcinēto aptvere sasniegusi starp mākslas, izklaides un atpūtas, transporta un uzglabāšanas un ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarēs strādājošajiem.

Skaitliski lielākais skaits nevakcinēto darbinieku līdz šīs nedēļas sākumam bija apstrādes rūpniecības nozarē - 29 400, tirdzniecības nozarē - 25 800, transporta un uzglabāšanas nozarē - 24 900, būvniecības nozarē - 21 300, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē - 11 700.

Kā ziņots, līdz 15.novembrim noteiktās profesiju grupās, lai turpinātu darbu, būs jābūt vismaz sāktam vakcinācijas pret Covid-19 procesam, savukārt no 15.decembra derīgam Covid-19 sertifikātam ir jābūt visiem strādājošajiem, kuri savus darba pienākumus pilda klātienē.