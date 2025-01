Televīzijas šovā “Pārdziedi mani!”, konkurējot ar Latvijas estrādes zvaigznēm, uzvar aktieris Maksims Busels

“Šī uzvara, pirmkārt, nozīmē milzīgu pateicību LTV skatītājiem, jo bez viņiem un viņu atbalsta es nekad nebūtu kļuvis par uzvarētāju. Tas man nozīmē lielu uzticēšanos, jo, teikšu atklāti, man kā cilvēkam no krievvalodīgas ģimenes, kurš mācījies krievvalodīgā skolā, vienmēr šķita, ka mani, neskatoties uz to, ka vienmēr esmu juties kā latvietis, līdz galam nepieņems un neuztvers latviešu sabiedrībā. Tagad esmu pārliecinājies, ka šī sajūta bija nepareizi iesakņojusies. Tāpēc uzvara šajā šovā man šķiet neticama un tajā pašā laikā nozīmē man visu,” saka LTV šova uzvarētājs Maksims Busels. Viņš arī piebilst: “Šī uzvara pierāda man pašam, ka vienmēr ir jāsapņo – ja tu patiesi kaut ko vēlies un strādā, lai mērķi sasniegtu, tad viss ir iespējams. Ir jādara tas, ko mīli, jātic sev un savām spējām. Ja viss nāk no sirds, jutīsies laimīgs!”