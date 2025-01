“Zelta mikrofonā 2025” triumfē Chris Noah; pie balvas tiek arī Gints Zilbalodis un “Straume”

Par gada mūzikas albumu bērniem atzīts Elīnas Gruzniņas bērnu vokālā studijas "Siguldiņa", Jāņa Šipkēvica, Anrija Grinberga, Valtera Sprūdža ieraksts "Dienas darbi", kategorijā "Albuma dizains" balvu saņēma "DJ Krankenwagen" ieraksts "Lēnā palīdzība". Savukārt kategorijā "Koncertieraksts video" uzvarēja "No Rajona līdz Arēnai", kurā piedalījies Ozols, Latvijas Radio bigbends, "Riga Gospel Choir", Toms Poišs, Rūdolfs Daņilēvičs, Kaspars Vizulis, Ritvars Garoza, "Dj Pm to Am", Artis Orubs, Prusax, Rolands Če, Xantikvariāts, Hotte, Steps, Edavārdi, Dons, Gustavo un citi viesmākslinieki.