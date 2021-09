Lai arī Norvēģija ir pievienojusies tā saucamajai vakcinācijas digitālajai vārtejai un tur savakcinētie skaitās sapotēti arī pie mums, ne vienmēr to var pierādīt ar papīriem. (Foto: Vida Press)

Vakcinēta Norvēģijā, bet Latvijā atzīta par nevakcinētu: "Stress ir liels, un tas veselībai nenāk par labu"

Par veselību Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Rīdziniece, mākslas vēsturniece Ineta Puikevica, kura gandrīz gadu strādāja kādā Norvēģijas muzejā, tur arī vakcinējās pret Covid-19. Pēc “papīriem” it kā visam jābūt kārtībā, bet viņai uz rokas nav šī “papīra” jeb vakcinācijas sertifikāta. To viņa nevar iegūt nesaprotamās birokrātijas dēļ, un līdz ar to pēc atgriešanās Latvijā viņai izpaliek gan došanās uz teātri, gan maltītes baudīšana kafejnīcā.