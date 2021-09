Trīs veikalos nopērkamās tējās konstatē nedaudz paaugstinātu pesticīdu atlieku daudzumu

Paaugstinātais TMS daudzums konstatēts "Ahmad Tea English Tea No. 1" ar derīguma termiņu līdz 2023.gada 4.oktobrim (partijas numurs FG20237), "Ahmad Tea English Breakfast" ar derīguma termiņu līdz 2023.gada 13.jūlijam (partijas numurs FG19614) un "Lipton Yellow Label" melnajai tējai ar dabīgu aromatizētāju, kuras derīguma termiņš beidzas 2023.gada janvārī (partija L1 029 2 G 620).

"Tā kā TMS Eiropas Savienības normatīvajos aktos tiek traktēta kā atliekviela un trijos gadījumos tās daudzums tomēr ir pārsniegts, šo produktu partijas izplatīt nevarēs," skaidroja PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova.

Vienlaikus Marčenkova sacīja, ka dienests, saņemot informāciju no Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA) par iespējamu paaugstinātu TMS daudzumu vairākās dažādu valstu izcelsmes tējās, veica visas nepieciešamās darbības, lai uz laiku līdz oficiāli noņemto paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai apturētu to produktu partiju izplatīšanu, par kurām tika saņemta informācija.

Kā liecina Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta skaidrojums - TMS tējā var veidoties gan dabiskā veidā, gan kaltēšanas procesā, gan glifosāta lietošanas rezultātā, tāpēc PVD paņemtie tēju paraugi tika izmeklēti ne tikai uz TMS, bet arī uz glifosāta klātbūtni.

Kā norādīja Marčenkova, glifosāta daudzums ņemtajos paraugos nav pārsniegts.

PVD pārstāve arī uzsvēra, ka līdz šim laboratoriski tējas tika testētas uz biežāk sastopamajām pesticīdu atliekvielām, taču, ņemot vērā iepriekš minēto, PVD turpmāk izlases veidā arī citas tējas laboratoriski testēs uz TMS.

Kā informē LPIAA, asociācija Eiropas Komisijas Patērētāju programmas 2014.-2020.gada ietvaros realizē projektu "Same as different", kura mērķis ir veikt nepieciešamos testus, lai pārliecinātos vai identiski produkti kafijas un tējas maisiņos, ko pārdod Polijas, Lietuvas, Latvijas un Vācijas tirgū, ir vienādas kvalitātes.

Projekta partneris, Polijas Nacionālais dārzkopības pētniecības institūts laboratorijas pārbaudēs melnajai tējai maisiņos konstatēja TMS paaugstinātu līmeni, kura apjoms pārsniedza pieļaujamo līmeni un tas konstatēts "Apsara", "Možums", "Ahmad", "Dilmah", "Greenfield", "Lipton", "Ica", "Yogi" melnās tējas paraugos, kuri tika iegādāti Latvijā.

LPIAA dibināta 1999.gadā ar mērķi attīstīt nevalstisko patērētāju kustību un koordinētu patērētāju aizsardzības sabiedrisko organizāciju tīklu Latvijā. Asociācijas sastāvā ir desmit patērētāju aizsardzības nevalstiskās organizācijas - juridiskas personas, kuras galvenokārt nodarbojas ar patērētāju sūdzību izskatīšanu, projektu realizāciju un līdzdalību likumdošanā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.