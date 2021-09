Pētnieki izskaitļojuši, ka ikdienā nepieciešamais soļu skaits ir mazāks

Jaunā Masačūsetsas universitātes pētījumā piedalījās vairāk nekā 2000 brīvprātīgo no četrām ASV pilsētām. Vidējais vecums bija nedaudz virs 45 gadiem, dalībnieki nēsāja līdzi soļu skaitītājus. Eksperiments ilga no 2005. līdz pat 2018. gadam, šajā laikā 72 cilvēki no kontrolgrupas nomira.

Atklājies, ka tiem, kas katru dienu nogāja vismaz 7000 soļu, priekšlaicīgas nāves risks samazinājās par 50 līdz 70%, salīdzinot ar slinkākiem gājējiem. Soļošanas ātrumam ietekmes nebija. Lielāko efektu izjuta cilvēki, kas citādā ziņā nav ļoti aktīvi.

“7000 soļu dienā var kļūt par teicamu mērķi daudziem cilvēkiem, kas pašlaik tik daudz nenostaigā,” intervijā "HealthDay News" teic pētījuma vadītāja Amanda Paluča.