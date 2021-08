Alēna Butkēviča: "Izcīnos ar vārpatu, un ir spēks cīnīties tālāk"

“Esmu atklājusi preparātu, kas nosit baktērijas un vīrusus, to skaitā kovidu. Es varēju gaidīt un maksāt miljonus, lai reģistrētu šo kā medicīnas preparātu, bet es to iekļāvu savā kosmētikas klāstā kā pretiekaisuma līdzekli. Tā es savienoju savus medicīnas atklājumus ar savu kosmētikas līniju," sarunā ar žurnālu 100 Labi Padomi "Par Veselību" stāsta Alēna Butkēviča.

Atšķirībā no cilvēkiem, kam pandēmija liek just stresu, Alēna atzīstas, ka šis laiks viņai pat ļoti patika. "Beidzot mani neraustīja visos virzienos. Prakse Latvijā praktiski nestrādāja, varēju simtprocentīgi nodoties zinātnei. Un, protams, es katru dienu runāju ar savu tēvu. Sarunas ar viņu ir viens no maniem dvēseles siltuma brīžiem. Ja mēs kādu dienu neparunājam, man liekas, ka kaut kas nav kārtībā.”

Zinātne Alēnu ļoti vilina, tomēr par savu galveno nodarbošanos viņa sauc zobārstniecību: “Divdesmit astoņus gadus un 15 tūkstošus ķirurģisko operāciju nevar aizmirst.” Viņa arī atklāj, ka pašai jau 30 gadus nav neviena jauna cauruma zobos. “Esmu uzaugusi ar to pašu pienu, biezpienu, kartupelīšiem un, protams, saldumiem. Tāpēc varu apgalvot, ka arī Latvijā ar tās ūdeni un minerāļiem var būt izcili zobi. Man pat nav neviens sakņu kanāls ārstēts. Man gan ir pāris kroņu tur, kur bija jau pārāk lielas plombas, kas zobus sašķēla. Bet tie pie smaida nav redzami, jo ir labā kvalitātē.”

Intervijā Alēna Butkēviča aicina visus atgriezties pie dabiskā: “Jāvirzās uz dabisko preparātu pusi. No ķīmijas atpakaļ uz dabisko. Jo runāt jau var daudz ko, bet cilvēks ir un paliek daļa no dabas”. Viņa arī pati spēkus atjauno dārzā: “Aizeju dienas vidū satraukusies izravēt vienu dobi, pēc tam atkal jūtos kā cilvēks! Darbs dārzā ir dabiska ārstniecības metode. Izcīnos ar vārpatu, un atkal ir spēks cīnīties tālāk citās jomās.”

Vēl žurnālā lasiet:

Kā zināt, vai tā ir Laimas slimība? Rakturīgā sarkanā plankuma nav, ērce nav manīta, taču ir nogurums, izsitumi, locītavu sāpes. Kad veikt antivielu testu? Skaidro ģimenes ārste Dārta Geižāne.

Vai marinējumi un asi ēdieni kaitē vēderam? ““Asie” produkti (piemēram, sarkanie čili pipari) organisma funkcijas uzlabo un uzlabo pat tad, ja to lietošanas sākumā parādās nepatīkamas sajūtas,” saka gastroenterologs Anatolijs Danilāns.

Ko pārņemt no olimpiešu ēdienkartes un ēšanas paradumiem? Ēdam kā sportisti, bet sportojam kā slimnieki – nereti tāda ir mūsu maltīšu un fizisko aktivitāšu proporcija. Kā to sakārtot, stāsta uztura speciāliste Signe Rinkule.

Stiprinām kaulus ikvienā vecumā. Kļūstot vecākiem, arī kauli kļūst trauslāki un tos ir vieglāk salauzt, taču ar savu dzīvesveidu mēs varam palēnināt kaulu blīvuma samazināšanos.

Ko āda par jums var pastāstīt? Parādieties dermatologam, un viņš pateiks, kāds ir jūsu miegs, cik veselīgi ēdat, ko darāt ikdienā un brīvajā laikā, bet galvenais – kas kaiš jūsu ādai un kādas pamatslimības varētu slēpties aiz ādas problēmām.

Pieaugušie bērni un viņu vecāki. Vai iespējams attiecības līdz ar gadiem uzlabot? Kā aizmirst bērnības aizvainojumus? Kuram pirmajam jāsper solis pretī izlīgumam? Kā mainās attiecības, ja vecāki smagi saslimst? Un visbeidzot – kurš kuram palīdz materiāli? Skaidro psihoterapeite Aina Poiša.

Ierastas, bet neveiksmīgas ēdienu kombinācijas. Teorētiski var kombinēt jebkurus produktus, gremošanas trakts tos pārstrādās. Taču tas, ka gremošanas trakts tiks galā, nenozīmē, ka organisms būs priecīgs par visām mūsu izvēlēm. Lasiet uztura speciālistes Evas Katajas padomus.

Žurnāls pieejams visās preses tirdzniecības vietās no 6. augusta.