Latgalē un Zemgalē pērn pieauguši zīdaiņu mirstības rādītāji

Mērot zīdaiņu mirstību pret 1000 dzīvi dzimušajiem, sarukums konstatēts trīs Latvijas reģionos - Rīgā, Pierīgā un Kurzemē. Lielākais kritums fiksēts Rīgā, kur šis rādītājs samazinājās no 3,1 līdz 2,6 gadījumiem, un Pierīgā, kur zīdaiņu mirstība saruka no 3,1 līdz 2,7 gadījumiem. Kurzemē savukārt kritums bijis tikai par 0,1, tādējādi rādītājam sarūkot līdz 3,8 gadījumiem.

Taču vairākos Latvijas reģionos zīdaiņu mirstība arī pieauga. To vidū ir Latgale, kur šis rādītājs audzis par 32% - no 5 gadījumiem 2019.gadā līdz 6,6 gadījumiem 2020.gadā. Zīdaiņu mirstība pieauga arī Zemgalē - ja 2019.gadā šis rādītājs bija 3,1, tad pērn - 4,3. Līdzīga tendence iezīmējusies arī Vidzemē, kur fiksēts pieaugums no 2,9 līdz 3,6 gadījumiem.

Saskaņā ar SPKC datiem par absolūto zīdaiņu nāves gadījumu skaitu, visvairāk jeb kopumā 16 ir fiksēti Rīgas reģionā. Tikmēr Latgalē pērn konstatēti 12 šādi gadījumi, Pierīgā - desmit, Zemgalē - deviņi, Kurzemē - astoņi un Vidzemē - seši. Kopumā pagājušajā gadā valstī reģistrēts 61 šāds gadījums, kas ir par diviem mazāk nekā aizpērn.

Pērn arī reģistrēti četri māšu nāves gadījumi grūtniecības laikā, dzemdībās vai pēcdzemdību periodā. Turklāt divi no tiem notikuši tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ. Kopumā gan pērn reģistrēts par trīs šādiem gadījumiem mazāk nekā 2019.gadā, kad reģistrēti septiņi šādi gadījumi.

Zīdaiņu mirstību aprēķina pēc nāves gadījumiem, kas reģistrēti pirmajā dzīves gadā.