Bērnu slimnīcā darbu uzsācis ādas un seksuāli transmisīvo slimību speciālists puišiem

Viņš ir tiešās pieejamības speciālists, kas nozīmē – lai pie ārsta pārliecinātos par to, vai nav notikusi inficēšanās ar seksuāli transmisīvu slimību (STI), nav nepieciešams iepriekš vērsties pie ģimenes ārsta pēc nosūtījuma. Pierakstīties pie ārsta var, zvanot uz slimnīcas reģistratūru pa tālruni 80708866 vai aizpildot elektronisko pieteikumu slimnīcas mājaslapā.



Latvijas ārstu pieredze liecina, ka puišiem seksuāli transmisīvas infekcijas (STI) tiek atklātas aptuveni 4 reizes retāk nekā meitenēm. “Manuprāt, tas galvenokārt saistāms ar to, ka meitenes un sievietes samērā aktīvi konsultējas ar ginekologu gan jautājumos, kas saistīti ar dzimumdzīvi, gan citos gadījumos. Savukārt puiši un pat pieauguši vīrieši ne vienmēr zina, pie kā vērsties. Konsultācija ir īpaši svarīga gadījumos, ja parādījušies kādi no STI tipiskajiem simptomiem, taču dažkārt šīs saslimšanas var noritēt arī bez to izpausmēm. Tādēļ vēlos iedrošināt puišus vērsties pie dermatovenerologa un pārliecināties par savu veselību, kolīdz ir uzsākta dzimumdzīve,” iezīmē Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dermatovenerologs Aleksejs Zavorins.



Par saslimšanu ar kādu STI var liecināt nieze, apsārtums, izdalījumi, dedzinošas sāpes, izsitumi un citas nepatīkamas izpausmes dzimumorgānu apvidū. Visbiežāk šo simptomu cēlonis ir tādas saslimšanas kā hlamīdijas, gonoreja, herpes vai papilomas vīrusi vai sifiliss. Ņemot vērā, ka dažas no tām var norisināties arī bez jūtamām un redzamām izpausmēm, pie ārsta nepieciešams vērsties arī tad, ja bijis seksuāls kontakts ar kādu, par kura seksuālo veselību nav pilnīgas skaidrības.



“Saprotams, ka daļai jauniešu par iemeslu nevērsties pie ārsta venerologa var būt arī kautrēšanās. Bet, kā bieži dzirdēts - ar seksuāli transmisīvām infekcijām var saslimt jebkurš, un tas nav nekas nosodāms. Apzinoties šo šķērsli, vēlos minēt, ka, atbilstoši Pacientu tiesību likumam, no 14 gadu vecuma pusaudzis apmeklēt jebkuru ārstu var pieteikties pats. Bez īpašas nepieciešamības par vizīti pie dermatovenerologa nevienam citam nav jāzina,” iedrošina Aleksejs Zavorins.



Aleksejs Zavorins ar izcilību absolvējis Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāti, bijis rezidents Rīgas 1. slimnīcā un praktizējis Austrijā Grācā un Vīnē. Līdztekus darbam Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā viņš ar zināšanām dalās un pasniedz dermatoveneroloģiju Rīgas Stradiņa universitātes Dermatoloģijas un veneroloģijas katedrā.



Pieteikties vizītei pie dermatovenerologa Bērnu slimnīcā Rīgā, Vienības gatvē 45 var, zvanot uz reģistratūras tālruni 80708866, vai elektroniski, aizpildot pieteikuma formu slimnīcas mājaslapā www.bkus.lv.

